Asti, Giovanni Boccia si dimette da Presidente del Consiglio Comunale

Il presidente del Consiglio Comunale di Asti, Giovanni Boccia, ha rassegnato oggi, 11 settembre, le dimissioni dall’incarico ricoperto.

Il motivo lo spiega lo stesso Boccia nella lettera in cui comunica la sua decisione al sindaco, agli assessori, ai consiglieri, al segretario comunale e per conoscenza al Prefetto, che riportiamo integralmente:

Oggetto: Comunicazione – Dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio Comunale.

Gentilissimi,

da diversi mesi vivo, nella mia riservatezza, una difficile situazione personale, legata al mio stato di salute. Condizione questa, che, sperando sia transitoria, non mi rende sereno sotto tutti gli aspetti e mi impone immediati e drastici cambiamenti. Da diverse settimane avevo già ipotizzato di porre in atto la difficile e sofferta decisione di dimettermi, ed oggi, mi viene imposto (da specialisti e famigliari) un riposo assoluto sia fisico che psichico.

E’ in tal senso che, con mio sommo rammarico, oggi sono a comunicarvi la mia irrevocabile decisione, di cui all’oggetto.

Ringrazio tutti per avermi accompagnato in questi ultimi tre anni, nella splendida avventura di presiedere la nostra prestigiosa assise comunale. Se ho ben operato, ne son contento, se ho mancato vi chiedo scusa.

Per il momento ho deciso di restare in carica come Consigliere, per valutare poi; tra qualche mese, ulteriori e conseguenti decisioni.

Un caro abbraccio a tutti.

Asti, 11 settembre 2020

Giovanni Boccia

P.S. Chiarisco che per non ostacolare la macchina amministrativa, mi dimetterò (tecnicamente) il giorno prima della prossima convocazione del nostro Consiglio Comunale.