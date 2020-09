Asti, finalmente tagliata l’erba alta del Parco del Lungo Tanaro (foto)

Venerdì scorso scrivevamo dello stato di abbandono in cui versava, da lungo tempo, il Parco del Lungo Tanaro, invaso da alte erbacce in ogni dove.

Nella mattinata di oggi, martedì 15 settembre, sono iniziati i lavori di sfalcio nell’area che era ormai diventata una giungla e sull’argine, ridando finalmente una sensazione di respiro ai tanti che frequentano il parco più grande della città di Asti.

Nelle foto, lo stato attuale del Parco (con il carrello ancora presente ma non più a gambe in su), sotto, la galleria fotografica che testimonia come era fino a ieri il parco.