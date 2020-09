Asti, domenica 20 settembre non ci sarà la Fiera Carolingia: questa la decisione della Giunta Rasero

Diversamente da quanto annunciato nelle settimane scorse, domenica 20 settembre non ci sarà la “Fiera Carolingia”. Annullata a maggio, come tutti gli eventi di San Secondo, era stata affidata all’organizzazione del Consorzio Euro Fiva 2000 e riprogrammata per domenica 20, primo giorno del referendum.

Oggi pomeriggio la giunta comunale ha deliberato di sospendere la manifestazione. “Una scelta dolorosa ma sensata – commenta il sindaco Rasero – coerente con quello che abbiamo fatto fino ad ora e che ci ha consentito di gestire al meglio la difficile e imprevedibile situazione”.