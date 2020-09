Asti, degrado nel cortile della Scuola Cavour: a rischio la sicurezza degli studenti

La situazione di degrado che riguarda il cortile della Scuola primaria Cavour, che si affaccia su corso Matteotti è stata messa in evidenza già nella giornata di ieri dal Sindaco di Asti, Maurizio Rasero, durante un sopralluogo mentre volontari dell’Associazione Senegalo Italiana Asti e Provincia pulivano la zona.

Oggi, a scrivere alcune riflessioni legate alla situazione di pericolo in cui si possono trovare i bambini sono Fall Amathi (nella foto di copertina insieme al sindaco mentre puliscono) e Sara Vergano. “In occasione della pulizia che si è tenuta ieri mattina in corso Matteotti ad opera dell’ASIAP ( Associazione Senegalo Italiana Asti e Provincia) in collaborazione con altre Associazioni presenti sul territorio astigiano , si è pensato in presenza dell’Assessore Mariangela Cotto, del Sindaco Rasero e della Consigliera Comunale Elisabetta Lombardi di provare ad educare gradualmente chi sporca con bottiglie vuote, sigarette e rifiuti di ogni genere ad un sempre più maggiore rispetto dell’ambiente e dei altri.” – scrivono per mettere in evidenza il problema proseguendo così:

“Per questo motivo si ritiene utile mettere in evidenza anche che il cortile posteriore che si apre su Corso Matteotti della Scuola Cavour si trova in una situazione di assoluto degrado e pericolo per gli alunni che ci giocano. Esso non può essere più praticabile perché quasi tutti i giorni, dei gruppi di persone si riuniscono davanti alle cancellate e si mettono a bere e a fumare buttando irrispettosamente bottiglie di birra o altri alcolici che si frantumano in mille pezzi nel cortile della scuola.

Infine si dovrebbe attuare un costante monitoraggio con, per esempio l’aiuto di Assistenti Sociali del S.E.R.T e non della Polizia, perché non si vuole creare un’atmosfera punitiva che spaventi i cittadini … che faccia comprendere che prima di avere dei diritti devono rispettare i doveri e che la pulizia e il rispetto dell’ambiente non possono esistere senza una buona educazione. L’educazione è la base dell’integrazione e del rispetto degli altri. Tutto ciò serve affinché le parole non siano prediche rivolte a chi si comporta già bene, ma devono arrivare anche a quelle persone che non sanno che cosa voglia dire rispettare la città e i suoi abitanti.”

Foto di gruppo prima della partenza per la pulizia di Corso Matteotti