Asti, al Polo Universitario ripartono le lezioni in presenza nella massima sicurezza e sempre più hi-tech

Con il saluto alle matricole del corso di Servizio Sociale (Università del Piemonte Orientale) il Polo universitario Rita Levi Montalcini è di fatto entrato nella fase di progressivo svolgimento delle attività in presenza, dopo il lungo stop dovuto all’emergenza Covid. Il benvenuto alle prime 37 matricole a nome del polo è stato dato dal presidente del consorzio Astiss, Mario Sacco e della presidente del corso di laurea, Chiara Bertone.

“L’università vuole ripartire con prudenza, accoglienza, dialogo – dice il presidente Mario Sacco – lo scopo è di consentire la ripartenza delle lezioni, delle attività di tutoraggio e segreteria, ecc nel rispetto dei protocolli sanitari e delle direttive nazionali in un clima di serenità, sicurezza e rigore per studenti, docenti e ospiti. Affiancata alla presenza fisica Astiss ha già predisposto un programma di potenziamento delle lezioni in modalità streaming, videoregistrate in modo da consentire a tutti un apprendimento unico e condiviso sia attraverso l’installazione di telecamere wireless in tutte le aule, sia attraverso l’allestimento di una sala di registrazione di lezioni e altre attività didattiche a cura dei corsi di laurea, fruibili in remoto dagli studenti”.

Distanziamento di un metro fra uno studente e l’altro nelle aule di lezione, ingressi contingentati di studenti e visitatori esterni, controllo della temperatura in entrata e di assembramenti nei corridoi e spazi comuni, utilizzo delle mascherine negli spazi chiusi, disinfezione delle mani all’ingresso in università, sanificazione giornaliera e al cambio di lezione di aule, spazi comuni, corridoi, servizi igienici, adozione di ogni precauzione per gli studenti che manifestano sintomi riconducibili al Covid, allestimento di una stanza isolata per ospitare temporaneamente studenti con sintomi influenzali: questi i principali criteri adottati dal polo universitario.

Scienze Motorie. Anche per il prossimo A.A. con 690 studenti la Suism sarà il corso più numeroso e tutta l’attività formativa sarà garantita online. L’inizio dell’A.A., fissato per il 12 ottobre per tutte le materie, sarà basato su una didattica mista sia on line, sia, ove possibile, in presenza; in particolare per le materie tecnico-pratiche, compatibilmente con le misure di sicurezza in vigore per il COVID-19, verranno organizzate lezioni in presenza a piccoli gruppi. Gli studenti del 2 e 3 anno hanno compilato sul sito del corso un form al fine di individuare ai fini organizzativi quali e quanti studenti sono realmente interessati a partecipare alle attività tecnico pratiche. Per ogni informazione anche sul test di ingresso e attività varie è disponibile la segreteria studenti è aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.

Infermieristica. La presentazione è prevista venerdì 2 ottobre. E’ di 75 studenti per ogni anno accademico il tetto programmato per il corso afferente al dipartimento di Medicina e Chirurgia di Torino. La partecipazione di studenti al test di ingresso è stata superiore alle aspettative. La linea guida per il primo semestre è quella dell’alternanza fra attività in presenza e a distanza con l’accoglienza a piccoli gruppi per i laboratori pratici nell’aula dotata di manichini hi-tech e altre apparecchiature interattive per consentire vari tipi di simulazione come dal vero in ospedale. Lo staff di segreteria è a disposizione di matricole e studenti per consulenze e informazioni utili. Anche per Infermieristica l’orario della segreteria è dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.

Scienze Agrarie, Forestali ed Alimentari. Il saluto alle matricole di Tecnologie è fissato per lunedì 28 settembre, alle 9. Il dipartimento DISAFA dell’università di Torino è presente ad Astiss con la laurea triennale in Tecnologie Alimentari per la Ristorazione e la Laurea Magistrale Interateneo Internazionale in Viticoltura ed Enologia (SVE) con rispettivamente 40 e 150 studenti frequentanti suddivisisi nelle diverse annate. I coordinatori dei Corsi di Studi sono in collegamento con l’Ateneo e anche con i responsabili dei corsi distaccati sul territorio piemontese (Alba e Cuneo) per adottare decisioni comuni. Fermo restando che per Ristorazione gli studenti ospitati ad Asti sono quelli del terzo anno (la frequenza per i primi due anni nella sede di Grugliasco) per la magistrale SVE l’intenzione è di riprendere le attività in presenza anche per le caratteristiche del corso che prevede una prevalenza di attività all’aperto con le visite nelle aziende, cantine, impianti e vigneti.

Servizio Sociale. Le lezioni del corso sono già partite per 37 matricole. Le immatricolazioni però chiudono il 9 ottobre. Il corso presente ad Astiss afferisce all’università del Piemonte Orientale. Di recente il Rettore, Giancarlo Avanzi è stato ricevuto ad Asti dove ha incontrato docenti, responsabili e personale di segreteria. Il rettore ha apprezzato i servizi e le dotazioni strumentali messe a disposizione da Asti per gli studenti del suo corso, circa 60 per ciascuno dei tre anni previsti, ed ha manifestato l’intenzione di potenziare l’offerta formativa legata del secondo ateneo piemontese. La conduzione per il prossimo semestre sarà un’alternanza di attività in aula, per quanto possibile, con modalità a distanza. La sessione di appelli di settembre per Servizio Sociale sono in presenza.

Master in Sviluppo Locale. Sono in corso le procedure di reclutamento degli studenti interessati al corso di alta specializzazione erogato dall’ateneo del Piemonte Orientale, le cui lezioni si terranno in presenza con possibilità di frequenza anche online. Le iscrizioni, fino al tetto massimo di 18 studenti, sono aperte fino al 7 settembre. Info: Luca Garavaglia

coordinatore Master in Sviluppo Locale Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali Università del Piemonte Orientale e-mail: masl@uniupo.it tel: 0141-590423

Scuole tecniche San Carlo. La sede di Asti dell’Associazione Scuole Tecniche San Carlo è iniziata con la sua offerta formativa dal 14 settembre con l’attività in presenza di operatore del benessere estetica; da fine settembre prenderanno avvio i moduli formativi standard obbligatori per i giovani assunti in apprendistato professionalizzante; entro ottobre il percorso di abilitazione professionale in estetista; inoltre il corso serale per adulti lavoratori di tecniche base di taglio e confezione con 60 ore di formazione diretta laboratoriale di sartoria, il corso taglio e confezione nel nuovo laboratorio di moda inaugurato nel febbraio scorso, prima dell’emergenza Covid. Infine ha già riaperto l’ufficio Servizi al Lavoro convenzionato con Uni Astiss per la presa in carico di persone in cerca di lavoro attraverso azioni di orientamento.

Accademia di Belle Arti. Infine, Astiss ospita presso la propria sede le lezioni dell’accademia con sede centrale a Cuneo. Lezioni e attività pratiche sono in fase organizzativa.