Asti, ai “Lunedì stappa di casa” si degustano i vini del territorio e la Robiola di Roccaverano

Questa mattina presso l’Enoteca La Buta ad Asti si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa di “Lunedì stappa di casa” curata dall’Enoteca stessa in collaborazione con la Fondazione Italiana Somellier, il Consorzio della Barbera d’Asti e dei vini del Monferrato, il Consorzio di tutela della Robiola di Roccaverano DOP e con il contributo della Banca di Asti.

L’iniziativa si articola in 4 eventi nei 4 lunedì sera di settembre ( 7 – 14 -21 e 28) a partire dalle 18:30, nel centro storico di Asti, antistante l’Enoteca e prevede la degustazione di quattro tipologie di vini, appartenenti a quattro denominazioni significative del Monferrato (Grignolino d’Asti DOC, Barbera d’Asti DOCG, Terre Alfieri DOCG e Albugnano DOC), rappresentate dalle Associazioni o Gruppi di produttori di riferimento, presenti alla serata con una selezione dei loro vini.

Il Consorzio di tutela della Robiola di Roccaverano DOP sarà presente con un corner dedicato in tutte e quattro le serate.

Di seguito il programma delle quattro serate

Lunedì 7 settembre dalle ore 18,30

IL GRIGNOLINO D’ASTI D.O.C. Con l’Associazione Produttori del Grignolino d’Asti D.O.C.

Lunedì 14 settembre dalle ore 18,30

LA BARBERA D’ASTI D.O.C.G Con i produttori dell’Associazione Produttori Barbera NOI di Costigliole d’Asti

Lunedì 21 settembre dalle ore 18,30

TERRE ALFIERI D.O.C.G (Arneis e Nebbiolo) Con il Gruppo Produttori Terre Alfieri

Lunedì 28 settembre dalle ore 18,30

L’ALBUGNANO D.O.C. Con L’Associazione Albugnano 549

Prenotazioni presso l’Enoteca La Buta 0141 590030 3334933160

L’iniziativa intende assicurare un piccolo ma qualificato contributo nel coinvolgimento di cittadini, turisti italiani e per quanto possibile stranieri, in un mese, settembre, tradizionalmente fervido di iniziative in città. Il tutto ovviamente in totale sicurezza (quanto a distanziamenti) e nel rispetto delle normative Covid-19 vigenti.

