Associazione Zoltan Kodaly: al via i corsi di musica a Calamandrana e Monastero Bormida

Dal mese di ottobre l’associazione musicale attiverà i corsi di musica presso le sedi di Calamandrana e Monastero Bormida.

L’associazione organizza corsi di musica di tutti gli strumenti per ogni fascia di età, teoria musicale e corsi propedeutici per i bambini in età prescolare. Quest’anno le attività saranno esclusivamente individuali.

Collaborano attivamente con l’associazione: Federica Baldizzone per il violino, Matilde Baldizzone per il canto, Davide Borrino per pianoforte, Luca Careglio e Alberto Parone per la batteria, Massimo Cauda per basso e chitarra, Michele Marenco dalla precedente edizione dei corsi per fisarmonica; le attività sono coordinate da Simona Scarrone.

Per quest’anno ci sarà anche una nuova attività: la Musicoterapia riabilitativa, terapeutica, didattica e sociale e per la terza età, con Diego Pangolino. E’ possibile svolgere una lezione di prova per gli interessati.

Per richiedere informazioni la segreteria dell’associazione è a disposizione nei pomeriggi di martedì, mercoledì e venerdì sia a Calamandrana che a Monastero Bormida solo su appuntamento.

Contatti: associazionezoltankodaly@gmail.com; 380 362 96 90