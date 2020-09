Assemblea elettiva dell’Azione Cattolica di Asti in un’atmosfera di commozione e desiderio di stare insieme

E’ stata un’assemblea all’insegna di commozione, saluti, bilanci, interventi, desiderio di stare insieme, di dialogare in presenza, di vedersi per commentare: queste le caratteristiche dell’Assemblea elettiva di Azione Cattolica, quella rinviata causa covid, con la proroga delle cariche, come avvenuto per molte altre associazioni laicali.

Nel pomeriggio di domenica 13 settembre, sole splendente fuori, tanta simpatia e aria di famiglia dentro, al Centro San Secondo.

Quella di domenica è stata una riunione degli eletti nelle varie Assemblee parrocchiali, “qualche affezionato, molti giovani, alcuni adulti, gli Assistenti e mons. Marco, amico e sostenitore di A.C. ” commentano così in Azione Cattolica Asti. “Un pomeriggio atteso, perché al di là del momento elettivo, è sempre stimolante ascoltare degli interventi, partecipare, avere contatti: pare di tornare a vivere nella società, pare di essere veramente laici impegnati, dopo tanti mesi di videate e di contatti non personali. E poi c’è l’A.C: la cara Associazione che ci vede crescere, invecchiare, perché segue tutte le età della vita, tutti gli eventi delle parrocchie, della diocesi, perché consiste in servizio alla chiesa locale, perché se vuoi vivere la vita, secondo l’A. C, devi donarla, così vivrai appieno. Un pomeriggio di comunità, di cui si sentiva tanto il bisogno.”

L’intervento della presidente uscente Antonella Basile Bianco, commossa, è stato molto preciso nel porgere numeri, associati, iniziative promosse, obiettivi raggiunti; per lei, due mandati da presidente, 6 anni affrontati con l’umiltà di chi lavora in silenzio per riuscire, per promuovere l’Associazione, per diffondere la metodologia A. C. Un grande applauso dei presenti ha accolto le parole di Antonella, con un grazie sonoro per l’impegno profuso. Il vescovo, propositivo e stimolante nei suoi richiami affinché i giovani dell’Associazione e gli anziani di A.C possano reciprocamente beneficiare delle competenze reciproche; gli ospiti esterni, il prof. Tommaso Marino della presidenza nazionale, Luca Tommasi ed Elena Rossi del Regionale, sono tutti animati da grande impegno, con idee tutte da esplorare, con energia da manifestare, perché si deve ricominciare dopo i mesi del silenzio. Questo è anche Azione Cattolica: essere inseriti in un sistema nazionale di Associazione, dentro una rete di contatti, che ti forma, ti educa. Infine il momento elettivo: la nuova Presidenza, che per il prossimo triennio si occuperà di associazione in diocesi, ora c’è, toccherà al vescovo poi nominare il Presidente. Tutti i settori sono rappresentati, ovvero tutte le età della vita.

“Grazie alla presidente uscente Antonella, grazie Azione Cattolica.”