Assemblea del Lions Club Moncalvo Aleramica, il presidente Guarino: “Rinfocolare lo spirito del Club”

Dopo mesi di forzato stop, anche se le attività proseguivano in videoconferenza, i soci del Lions Club Moncalvo Aleramica sono tornati a rivedersi di persona.

L’occasione è stata la riunione del consiglio direttivo e dell’assemblea di apertura che si è tenuta, nel pieno rispetto delle norme anticontagio, lo scorso martedì 15 settembre presso il ristorante “Corona Reale” di Moncalvo.

“Il mio obiettivo è di rinfocolare lo spirito sociale del club – ha esordito così, nel suo saluto all’assemblea, il presidente Graziano Guarino che ha poi subito aggiunto – È importante ricreare quell’atmosfera che dovrebbe essere alla base del club. Incrementare il numero di soci si configura pertanto come l’azione primaria da perseguire”.

Più associati per aiutare e servire la comunità

A tal proposito l’assemblea ha confermato la riduzione della quota d’iscrizione sociale a favore degli ‘under 40’ che intendono associarsi. Un aiuto concreto per andare incontro anche alle difficoltà economiche di questo periodo di crisi dovuta all’emergenza sanitaria. Infatti, solo con un più grande numero di iscritti, il Lions può dar seguito a quella che è la sua primaria vocazione: aiutare e servire. Proprio in quest’ottica il presidente Guarino ha ritenuto opportuno proporre all’assemblea, che ha approvato, una riduzione del numero degli incontri conviviali al fine di dedicare più tempo e risorse economiche ai vari service che saranno messi in atto a favore della popolazione.

I service: tra conferme e novità

Durante la riunione i soci hanno discusso, in particolar modo, delle attività da realizzare. È stato confermato il service del “Barattolo dell’emergenza Lions”, tornerà anche la camminata primaverile per le colline aleramiche con invito di partecipazione esteso a tutta la popolazione e a tutti i club del distretto. Sono diverse le novità che il presidente Guarino vuole, in quest’anno lionistico, concretizzare per ampliare il più possibile le azioni di servizio alla comunità: “Dobbiamo assolutamente riprendere le attività del nostro Club. Abbiamo già individuato alcuni service da realizzare. Ci confronteremo assiduamente per progettare le migliori operazioni da portare avanti per intervenire soprattutto nel sociale sperando, nel nostro piccolo, di riportare un po’ di serenità a chi soffre o a chi è in difficoltà”. Tra le nuove attività in programma ci sarà l’utilizzo del mezzo polifunzionale, in dotazione al distretto, che servirà sul territorio per servizi di screening sanitari quali vista, udito, osteoporosi, etc.

La collaborazione con il Leo Club

In quest’ottica la sinergia con il Leo Club sarà fondamentale. Il gruppo moncalvese, guidato da Matilde Boltri, è in costante crescita e risulta essere uno dei più numerosi di tutto il distretto. Solo nell’ultimo anno si sono iscritti sei nuovi soci. Sono tanti i progetti che i Leo vogliono realizzare per il nuovo anno. Nel frattempo sono impegnati a organizzare la riunione di apertura dell’anno sociale di tutti i Leo Club del distretto 108 Ia3. Un appuntamento importante, che onora il Leo Club Moncalvo, e che è stato intitolato “Moncalvo LeoLand. Alla corte dei Marchesi del Monferrato”. Il service abbinato è dedicato agli animali: non una semplice raccolta fondi ma una vera e propria colletta alimentare e di materiale vario per gli amici a quattro zampe, nello specifico cani e gatti, che è destinato al Canile di Asti. Tutte le informazioni sono reperibili sulla pagina facebook Leo Club Moncalvo. Proprio sui social sta spopolando il video realizzato dai giovani Leo, in sinergia con il comune e la proloco aleramica, per promuovere la Città di Moncalvo.

Il consiglio direttivo 2020/2021

Queste le cariche del club.:

Graziano Guarino – Presidente; Roberto Mombellardo – I vice Presidente; Claudio Bongiovanni – II vice Presidente; Marisa Garino – Segretario; Gabriele Canalìa – Tesoriere; Pier Enrico Arduino – Cerimoniere; Claudio Bongiovanni – Censore; Roberto De Santis – Presidente Commissione Soci; Franca Biestro – Consigliere; Luigi Mosso – Consigliere; Carlo Debernardi – Consigliere; Eugenio Melacarne – Consigliere; Giuseppe Tardito – Revisore dei conti; Achille Accornero – Revisore dei conti