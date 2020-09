Ancora un intervento dei vigili del fuoco di Asti per un mezzo in fiamme.

Gli uomini del Comando Provinciale di Asti sono intervenuti questa mattina con aps e pickup per spegnere un incendio ad un furgone alimentato a metano in zona via Ticino ad Asti.

In fase di accertamento le csuse che hanno causato l’incendio

Sul posto anche i carabinieri.