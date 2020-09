Apertura stato di agitazione alla Casa di Riposo Città di Asti: la lettera unitaria di Cgil, Cisl e Uil

Riceviamo e pubblichiamo la lettera unitaria di Cgil, Cisl e Uil sull’apertura dello stato di agitazione alla Casa di Riposo “Maina Città di Asti” inviata al signor Prefetto della Provincia di Asti e per conoscenza alla Commissione di Garanzia Per l’attuazione della legge sullo sciopero Nei servizi pubblici essenziali e al Commissario Casa di Riposo Città di Asti Giuseppe Camisola.

OGGETTO: Stato di agitazione personale CCNL-ENTI LOCALI

Le Scriventi OO.SS., in relazione alla situazione venutasi a determinare in seno alla Casa di Riposo Città di Asti, dove sono presenti proposte mirate alla privatizzazione della struttura che potrebbero rivelarsi decisamente negative per i dipendenti in oggetto ed in particolare:

– Riduzione numerica del personale/esuberi;

– Ricadute negative sul trattamento economico e normativo per il personale dipendente: assunto con Contratto degli Enti Locali;

– Possibili conseguenze sull’organizzazione del servizio e ricadute economiche;

richiedono l’attivazione della procedura preventiva di raffreddamento dello sciopero, ai sensi dell’art. 2 , comma 2. della Legge 146/90 , così come modificato dalla Legge 83/2000.

In attesa del vostro riscontro, porgiamo distinti saluti

Asti,21 Settembre 2020.

Le Segreterie Provinciali Asti

CGIL FP Gabriele Roberto

CISL FP Melis Sergio

UIL FPL Penso Dino