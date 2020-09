Sono aperte le iscrizioni per i corsi LIS e Assistente alla Comunicazione organizzati dall’Istituto dei sordi in collaborazione con il comune di Asti.

La Lingua dei segni Italiana è una vera e propria lingua capace di rafforzare i processi di percezione e memoria visiva. Il corso, che sarà in presenza presso i locali di Via Aliberti ad Asti, nel pieno rispetto dei DPCM vigenti, partirà a fine ottobre e sarà tenuto da insegnanti madrelingua sordi con cadenza settimanale per un totale di 60 ore (2 ore a settimana).

La proposta formativa non si esaurisce con il corso LIS, dopo un’attenta riflessione e rimodulazione il corso di “Assistente alla Comunicazione” è stato arricchito senza snaturarne identità e obiettivi e inizierà il 24 ottobre, in versione prevalentemente online.

L’80% delle lezioni, infatti, avverrà grazie alla piattaforma dell’Istituto, il restante 20% continuerà a essere in presenza (sempre ad Asti), è infatti necessaria la presenza di una parte esperienziale che rafforzi la componente teorica.

Le lezioni in presenza saranno accorpate in moduli intensivi per consentirne la frequenza anche a persone che provengono da altre zone del Piemonte o da altre regioni.

Con questa modalità, sia per il corso LIS che per il corso di Assistente alla Comunicazione, aumentano le possibilità di avere un buon riscontro di partecipazione da parte di lavoratori che intendono perfezionare e aumentare le competenze nella propria professione.

Il corso LIS è stato fonte di scoperta per molte persone di tutte le età che si sono avvicinati al mondo della lingua dei segni, per tutte le informazioni (calendari, modalità di iscrizioni, costi) consultare il sito dell’Istituto dei Sordi di Torino oppure scrivere a housing@istitutosorditorino.org