Anteas Asti, il centro di ascolto estende l’orario anche al pomeriggio

L’Anteas di Asti (Associazione di Volontariato promossa dalla FNP CISL) comunica che da lunedì 14 settembre 2020 amplierà, aprendo anche al pomeriggio dalle 15 alle 17, l’orario del centro di ascolto.

Questo grazie alla disponibilità di quattro nuove volontarie telefoniste. La presenza al pomeriggio sarà garantita per i giorni di Lunedì, Martedì, Mercoledì e Giovedì, fermo restando l’orario del mattino con la presenza da Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

“Con questo schieramento inizia il progetto di potenziamento del servizio, alle persone bisognose, che ci eravamo dati come obiettivo primario. Servirebbero ancora qualche volontario autista e per questo lanciamo un appello a chi potesse coinvolgere parenti, amici, conoscenti, che condividono la nostra missione, a far parte di questa meravigliosa realtà locale che è l’Anteas di Asti. Noi non perdiamo la speranza anche di iniziare al più presto l’animazione nelle case di riposo con il nostro numeroso coro di musici. Sempre maggiore è l’impegno e la disponibilità dell’Anteas di Asti verso quanti necessitano, con la speranza e nell’attesa di tempi migliori” comunica l’associazione.