Angela Quaglia: “Quando verranno tagliate le erbacce e tolti i tronchi degli alberi nel parcheggio della piscina?”

Continuano le interrogazioni a risposta scritta da parte di Angela Quaglia sulla Piscina Comunale di Asti.

Sollecitata da alcuni cittadini che frequentano l’impianto di via Gerbi, la consigliera comunale interroga il Sindaco di Asti, Maurizio Rasero chiedendo:

1) quando verranno tagliate le erbacce e tolti i tronchi degli alberi che sono stati tutti abbattuti da questa Amministrazione nel parcheggio della piscina;

2) se e quando verranno piantumati nuovi alberi al posto di quelli abbattuti in modo da ridare, con il tempo, un po’ d’ombra in estate ai frequentatori della piscina;

3) se non si ritenga utile, in caso di carenza di personale comunale, trovare una forma di collaborazione con le associazioni che si occupano di migranti impegnando gli stessi in un “lavoro socialmente utile”, riconoscibile e produttivo per la città. Ovviamente facendosi carico, come Comune, della stipula di un’assicurazione per i partecipanti al cantiere.

4) se esiste, e in che cosa consiste, un piano di forestazione urbana della città che punti a migliorare la vivibilità cittadina e la qualità dell’aria.