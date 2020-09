Anche ad Asti si può partecipare alla Maratona Alzheimer, per sostenere la ricerca e la prevenzione della demenza

Correre per sostenere i diritti delle persone con demenza: è questo l’intento della prima edizione della Maratona diffusa, organizzata in tutta Italia dalla Fondazione Maratona Alzheimer, in collaborazione con le Associazioni Alzheimer Italiane, tra cui l’associazione Alzheimer Asti.

Tra il 19 ed il 21 settembre, Giornata Mondiale Alzheimer, in diverse città, si potrà camminare correre, pedalare o pattinare, per centrare assieme l’obiettivo di un milione di chilometri percorsi, un milione come le famiglie che soffrono per questa malattia. Saranno allestiti banchetti informativi in cui sarà possibile incontrare esperti e volontari, ricevere un opuscolo informativo e fare una donazione a sostegno delle attività delle associazioni Alzheimer locali.

Ad Asti il ritrovo è fissato sabato 19 settembre in via Ugo Foscolo, davanti allo Stadio Comunale di Asti, dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 18:30 (obbligatorio indossare la mascherina e mantenere il distanziamento); ogni partecipante potrà seguire il percorso che preferisce, rispettando ovviamente le norme del Codice della strada. Ci si può iscrivere fino alle 18 del 14 settembre, presso il negozio RUN di corso Alessandria n.147. Sarà necessario fornire un indirizzo di posta elettronica cui l’organizzazione invierà il codice di attivazione dell’APP che registrerà i km percorsi non solo il 19 settembre, ma anche il 20 e il 21.

L’iscrizione, accompagnata da una donazione di 10 €, dà diritto a ricevere un kit individuale (t-shirt tecnica, omaggi degli sponsor, dépliant). Il pacco dono individuale potrà essere ritirato presso il negozio RUN a partire dal giorno 19 settembre.

Per ulteriori informazioni 334.6064197 oppure www.associazionalezheimer.com – https://www.maratonaalzheimer.it/it/