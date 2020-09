Ance Piemonte: “Con il DL Semplificazioni le città sono nel degrado”

“Le modifiche al decreto, nato per sbloccare le città, rischiano di rendere impossibile la rigenerazione urbana: si sta andando verso l’immobilismo e il degrado dei nostri centri urbani”, questa la denuncia di Paola Malabaila, Presidente dell’Ance Piemonte e Valle d’Aosta in merito al decreto semplificazioni.

La maggiore preoccupazione per i costruttori riguarda le proposte emendative all’articolo 10 del decreto che limita gli interventi di demolizione e ricostruzione nelle zone omogenee A del DM 1444 del 1968 che comprendono non solo centri storici ma anche ampie aree urbane.

“La tutela dei centri storici sta a cuore a tutti e non si ottiene moltiplicando vincoli e impedimenti che di fatto bloccano ogni iniziativa di recupero e di trasformazione urbana. Così facendo si rischia solo il diffondersi di visioni retrograde che non tengono conto dei reali mutamenti e dei bisogni sociali ai quali occorre dare una risposta adeguata, nel rispetto del patrimonio storico-artistico e dell’ambiente – continua Malabaila. – Per aiutare le nostre città a rinascere dopo una crisi durissima occorrono strumenti flessibili affinché si possa intervenire per demolire edifici in disuso privi di valore storico-artistico, dando nuova vita a zone dismesse e insicure”.

Per l’Associazione l’impossibilità di intervenire su edifici fatiscenti e senza alcun valore architettonico, di trasformare aree dismesse, di riqualificare caserme, ospedali, aree militari e tutto il patrimonio pubblico e non solo, diffonderà una logica conservativa che impedirà anche lo sviluppo immobiliare ed economico, rendendo le città sempre meno attrattive.

“Se l’obiettivo è quello di agganciare al Recovery fund il rilancio degli investimenti di riqualificazione urbana, con questo DL SEMPLIFICAZIONI sarà impossibile – specifica il Presidente Malabaila. – Queste di sicuro non sono le norme che permettono di sbloccare il Paese e pensare al futuro, ingessano invece di facilitare”.

L’Ance Piemonte ha estrapolato dal Geoportale della Regione Piemonte dei soli capoluoghi le superfici territoriali interessate dal provvedimento:

Per i capoluoghi piemontesi sono circa 8 i chilometri quadrati coinvolti: zone che rischiano l’abbandono e il mancato sviluppo economico:

Torino

3,5 Perimetro centri storici (Km2)

Alessandria

1,4 Perimetro centri storici (Km2)

Asti

0,7 Perimetro centri storici (Km2)

Biella

0,9 Perimetro centri storici (Km2)

Vercelli

0,7 Perimetro centri storici (Km2)

Verbania

0,08 Perimetro centri storici (Km2)

Cuneo

0,4 Perimetro centri storici (Km2)

Novara

0,5 Perimetro centri storici (Km2)

Fonte Elaborazione Ance Piemonte su dati Geoportale Piemonte