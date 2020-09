Amazon interessata per un centro in Asti, Rasero: “La città deve puntare anche sulla logistica”

Contatti tra il Comune e il colosso dell’e-commerce per trovare una sede ad Asti per Amazon.

Il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, conferma le indiscrezioni che vedono la multinazionale di Seattle impegnata a trovare un centro logistico sul nostro territorio.

“Abbiamo ricevuto un interessamento da parte di Amazon – afferma Rasero – ovviamente siamo ancora in una fase preliminare. L’azienda sta facendo le sue valutazioni ma noi ci siamo messi a disposizione per soddisfare al meglio le loro richieste”.

Il colosso di Seattle, infatti, sta cercando un cosiddetto “centro di ultimo miglio” ovvero un hub che servirà quelle zone che hanno un considerevole traffico commerciale ma sono ancora ai margini della rete logistica di Amazon che punta ad essere sempre più capillare.

Un centro non mastondontico, come quello di Vercelli, ma che punterà a diventare un riferimento per l’astigiano e l’albese.

“La logistica deve essere un’opportunità per Asti – continua il sindaco – è una strategia che continuiamo a ripetere e sulla quale la nostra Amministrazione si è concentrata molto: il tempo dell’industria pesante è finito e se vogliamo risollevare l’economia locale, oltre al turismo, dobbiamo sfruttare la posizione strategica della nostra città, a metà strada tra i porti liguri e le grandi città del nord. Per questo motivo cercheremo di entrare nell’indotto del retroporto di Vado Ligure così come in altri progetti in via di definizione. Amazon potrebbe diventare un’opportunità in questo senso”.