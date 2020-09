Alla Bottega Rava e Fava di Asti un nuovo gel igienizzante Bio a marchio Natyr

Ad Asti, alla Bottega Rava e Fava di via Cavour 83, prosegue fino al 4 ottobre “Benessere d’Autunno” a marchio Natyr, la cosmesi bio-equo e solidale di Altromercato.

Il focus sarà sulla linea dedicata alle mani e la presentazione di un’importante novità: il gel igienizzante, caratterizzato da una concentrazione di alcol pari al 70% in volume, come raccomandato dall’Istituto Superiore di Sanità.

La formula innovativa prevede l’assenza di additivi chimici nella fase di denaturazione dell’alcool. La profumazione è ottenuta grazie ad una sinergia di olii essenziali puri garantendo un’azione dermopurificante che è stata testata.

La presenza di zucchero di canna e succo di aloe ripristano l’idratazione cutanea e il normale equilibrio idro-lipido cutaneo ripetuti estremamente indicato in un periodo come quello attuale in cui la disinfezione mani avviene più volte al giorno.

Una selezione attenta è stata effettuata nella scelta degli olii essenziali: timo, eucalipto e tea tree che garantiscono una spiccata azione antibatterica.

Il nuovo gel mani verrà utilizzato per la disinfezione mani dei clienti della nostra bottega con la possibilità di testarlo.