Alba si colora di verde per aderire alla XIII Giornata Nazionale sulla Sla

Alba aderisce alla XIII Giornata Nazionale sulla Sla illuminando di colore verde, l’atrio del Palazzo comunale e le torri medievali cittadine, nella notte tra sabato 19 e domenica 20 settembre.

Il colore verde simbolo di speranza per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica, malattia rara, ancora oggi senza cura che colpisce tante persone e tante famiglie.

Una luce verde illuminerà tanti monumenti italiani, tra cui la Mole Antonelliana a Torino, la Piramide Cestia a Roma, la Fontana Maggiore a Perugia, il Tempio di Atena a Paestum, la Loggia dei Lanzi a Firenze grazie alla riconfermata collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), per l’evento che ha l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

Per la giornata nazionale promossa da Aisla (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica), più di 300 volontari, con 12.000 bottiglie di vino Barbera d’Asti Docg saranno nelle piazze di alcune grandi città italiane come Torino, Roma, Firenze, Trieste, Bergamo, Brescia, Asti, Novara, Cuneo, Piacenza, Modena, Reggio Emilia e Arezzo. Raccoglieranno fondi per l’assistenza delle persone colpite dalla malattia, attraverso l’iniziativa “Un contributo versato con gusto”.

Le bottiglie possono essere prenotate su negoziosolidaleaisla.it. Saranno raccolti così i fondi per “L’Operazione Sollievo” il progetto avviato nel 2013 che ha permesso all’associazione di destinare 650.000 euro di donazioni all’assistenza delle persone con Sla e delle loro famiglie.