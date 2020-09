Alba: presentata al Teatro Sociale la 20esima tappa del Giro d’Italia Alba-Sestriere

Entrano nel vivo gli eventi che porteranno la città all’attesa partenza della 20esima tappa del Giro d’Italia Alba-Sestriere in programma sabato 24 ottobre. Sul palco del Teatro Sociale “G. Busca” ieri sera, venerdì 25 settembre, la presentazione dell’appuntamento sportivo con la partecipazione del ciclista Matteo Sobrero, del presidente del Comitato di Tappa Giulio Abbate, del giornalista sportivo Beppe Conti, del responsabile Rcs in provincia di Cuneo Sergio Trossarello e di Giuseppe Martinelli, già ciclista, medaglia d’argento olimpica e direttore sportivo. La serata si è aperta con l’emozionate spettacolo teatrale “Volavo con lui” dedicato a Fausto Coppi.

A fare gli onori di casa il sindaco Carlo Bo che, accompagnato dall’assessore al turismo, manifestazioni ed eventi Emanuele Bolla e dal consigliere delegato allo Sport Daniele Sobrero, ha salutato i presenti ricordando quanto sia importante per la città la partenza della tappa, purtroppo rinviata a causa del’emergenza Covid. “Dopo tanta attesa – ha detto il primo cittadino albese – presentiamo finalmente la bellissima tappa che partirà da Alba e arriverà a Sestriere dopo circa 200 km, accendendo l’attenzione di tutto il mondo sullo splendido territorio piemontese, dalle colline Unesco alle montagne olimpiche”.

L’assessore Bolla ha spiegato come verrà valorizzata la tappa in chiave turistica al fine di dare grande visibilità alla città a livello nazionale e internazionale. Non mancheranno le iniziative collaterali come quella di alcune settimane fa quando il Municipio è stato illuminato con i colori del Giro. “Siamo felici di presentare il video promozionale della tappa albese – dichiara l’assessore Emanuele Bolla -, un’iniziativa straordinaria per le Langhe che ha portato anche alla creazione di un torrone rosa su idea dello chef tristellato Enrico Crippa. Grazie al Comitato di tappa è stata possibile la realizzazione di un manifesto che verrà distribuito nei negozi cittadini e che contribuirà a colorare di rosa la città. Non mancheranno sorprese nelle prossime settimane anche per i quartieri”.

Il consigliere Daniele Sobrero: “La nostra città ha una grande tradizione sportiva e ci fa piacere avere con noi il campione Matteo Sobrero che rappresenta un esempio di sport ad alto livello e ci ricorda quante numerose sono le società sportive nella nostra città. Lo sport è aggregazione e momento di condivisione di valori sia a livello agonistico sia amatoriale”.

Il Presidente Alberto Cirio è riuscito a unirsi alla serata confermando quanto la Regione supporti la presenza in Piemonte della più importante corsa ciclistica italiana. L’evento si è concluso con l’intervento del sindaco di Sestriere Gianni Poncet, comune che ospiterà l’arrivo della corsa.