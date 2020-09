Alba: lavori in corso per il rientro in classe in sicurezza

Ad Alba stanno terminando i lavori di adeguamento edilizio nelle scuole per permettere agli allievi di tutti gli istituti comprensivi il rientro in aula in piena sicurezza.

Proprio per ragioni di sicurezza e prevenzione da Covid-19 sono stati individuati nuovi spazi per la refezione scolastica, nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale.

Inoltre, dal 28 settembre il servizio mensa scolastica sarà organizzato su più turni con misure speciali per il contenimento del contagio. Tra queste, una novità riguarda i bambini delle scuole primarie che riceveranno un vassoio con primo e secondo, evitando così spostamenti nel corso del pasto.

Inoltre, per evitare occasioni di contagio, quest’anno il menu sarà consultabile online sul sito del Comune di Alba – www.comune.alba.cn.it (pagina “Assistenza scolastica”).

Anche quest’anno, ci sarà l’apprezzato servizio del Piedibus, come sempre garantito dai volontari e dai Nonni Civici. Le linee saranno attive da lunedì 14 settembre.

In vista del rientro a scuola, si ricordano alle famiglie alcuni importanti adempimenti:

• L’iscrizione alla mensa scolastica è obbligatoria per coloro che vi accedono per la prima volta o per gli alunni che passano al ciclo scolastico successivo (dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria e dalla primaria alla secondaria di primo grado) e dev’essere effettuata online sul sito www.comune.alba.cn.it (pagina “Iscrizione alla mensa scolastica”);

• per chiedere le tariffe agevolate, riservate ai residenti, per la mensa scolastica e per il trasporto occorre scaricare gli appositi moduli presenti all’indirizzo www.comune.alba.cn.it (pagina “Assistenza scolastica”) e consegnarli compilati, previo appuntamento, agli uffici di via G. Govone (tel. 0173 292355-292240) oppure trasmetterli, completi di copia di documento d’identità, all’indirizzo PEC comune.alba@cert.legalmail.it;

• le famiglie degli alunni iscritti alle scuole albesi potranno consultare dai prossimi giorni, sui siti web di ciascun istituto scolastico, le indicazioni di dettaglio sugli orari delle lezioni (provvisori e definitivi) e sulle regole per vivere in sicurezza la scuola: si consiglia pertanto di consultare frequentemente dette pagine web;

• indicazioni relative al trasporto scolastico dedicato agli istituti comprensivi nonché gli orari delle linee a servizio degli istituti di istruzione superiore saranno consultabili agli indirizzi web www.comune.alba.cn.it (pagina “Trasporto pubblico urbano”) oppure www.grandabus.it.

Per sottoscrivere abbonamenti e/o chiedere informazioni su voucher o proroga degli abbonamenti non utilizzati occorre invece rivolgersi all’Autostazione di Alba o contattare il numero 0173 440216.