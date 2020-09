Alba: il sindaco ha partecipato a Cuneo alla cerimonia in memoria dei poliziotti Sergio Zucco e Raimondo Usmiani

Il sindaco di Alba, Carlo Bo, ha partecipato ieri, mercoledì 23 settembre, alla presenza del Capo della polizia e Direttore generale della pubblica sicurezza, Prefetto Franco Gabrielli, e del Questore della Provincia di Cuneo Emanuele Ricifari, alla cerimonia commemorativa organizzata in memoria di due poliziotti: al brigadiere Raimondo Usmiani, che prestò servizio a Cuneo dal ’43 al ’45 aiutando il movimento partigiano e contribuendo a salvare molte vite, è stata intitolata la piazza antistante la Questura, mentre in ricordo della guardia di pubblica sicurezza Sergio Zucco, morto in servizio a soli 26 anni nel 1979, è stata realizzata una stele.

“Una cerimonia toccante – commenta il sindaco Carlo Bo – con cui si è voluto rendere omaggio alla memoria di due poliziotti che, seppur in epoche diverse e in situazioni differenti, non hanno esitato a mettere a rischio la loro vita per il bene della comunità. Tanta la partecipazione alla giornata, resa ancora più speciale dalla presenza dei famigliari degli agenti scomparsi”.