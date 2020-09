Alba: il mercato cittadino del sabato torna in centro storico

Il mercato da domani, sabato 12 settembre, lascia l’area intorno all’ex tribunale e ritorna nella sua tradizionale sede nel centro storico di Alba, anche se modificato per garantire la sicurezza legata all’emergenza sanitaria in atto.

Per poter conciliare la presenza delle bancarelle con il rispetto delle attuali norme anti Covid e la tutela della salute di cittadini, operatori e utenti, l’Amministrazione comunale, in sinergia con i mercatali e le associazioni di categoria, ha messo a punto alcune importanti accortezze, a partire dalle planimetrie.

Il numero degli ambulanti presenti in centro non cambierà, ma i banchi saranno ridimensionati e non potranno essere larghi più di due metri, per garantire maggiore spazio e un più fluido passaggio delle persone. Con lo stesso obiettivo per piazza Duomo è stata scelta una disposizione delle bancarelle a ferro di cavallo.

Infine, lungo via Maestra saranno istituiti due diversi sensi di marcia per i pedoni e in tutto il mercato resterà in vigore l’obbligo di indossare la mascherina, evitare gli assembramenti e mantenere la distanza minima di almeno un metro. L’Amministrazione vigilerà sulla corretta applicazione delle nuove disposizioni.