Alba: aperto il bando per la nomina del presidente dei revisori

Per la nomina dei componenti del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti del triennio 2021-2023, il Comune di Alba deve formare un elenco di soggetti interessati a ricoprire l’incarico di presidente. Il componente dell’organo di revisione con funzioni di presidente è eletto dal Consiglio comunale con voto a maggioranza assoluta dei membri ed è scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3.

Per l’incarico è previsto un compenso stabilito dal Consiglio comunale contestualmente alla deliberazione di nomina. Gli interessati in possesso dei requisiti per la carica di presidente possono presentare la propria candidatura allegando il curriculum formativo e professionale, insieme alla dichiarazione di non avere cause di incompatibilità/ineleggibilità e all’elenco degli incarichi in essere per la verifica dei limiti.

Tutti i documenti presentati devono essere datati, sottoscritti e accompagnati dal documento d’identità valido. La proposta di candidatura deve arrivare in Comune entro e non oltre le ore 12.00 di martedì 20 ottobre 2020 attraverso l’indirizzo di posta elettronica certificata: comune.alba@cert.legalmail.it

Ulteriori dettagli sul bando pubblicato sul sito web del Comune di Alba.