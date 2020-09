Alba, alla chiesa di San Giuseppe una mostra su Roberto Longhi e Pietro Chiodi

Nella città di Alba nel mese di settembre si celebra il ricordo di due eminenti studiosi, figure di spicco del Novecento italiano e non solo, che hanno legato le loro vicende in vario modo a quelle della capitale delle Langhe, in occasione del 50^ anniversario della scomparsa di entrambe le figure.

Si tratta dello storico d’arte, collezionista e critico Roberto Longhi, il più grande storico dell’arte del Novecento, nato ad Alba, e del filosofo e partigiano Pietro Chiodi, professore di Beppe Fenoglio.

Un coro di interventi da parte di rappresentanti di numerose realtà culturali cittadine animerà la tavola rotonda del 17 settembre dedicata a Roberto Longhi e quella del 24 settembre dedicata a Pietro Chiodi.

Gli interventi saranno ripresi e rilanciati on line da LRM TV, la tv social di Langhe Roero e Monferrato.

Per chi lo desiderasse, sarà possibile richiedere l’attestato di partecipazione al seminario, in particolare per i docenti e gli alunni, valido ai fini del credito formativo.

I posti sono limitati secondo le normative di contenimento anti-COVID, pertanto si consiglia la prenotazione in anticipo.

