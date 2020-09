Al via Langhe Monferrato Roero On Air: il territorio si mette in gioco (video)

Cinque giorni, sei gare. Tutto è pronto per la più originale diretta streaming del mondo in programma dal 17 al 21 settembre 2020 nelle Langhe Monferrato Roero, in Piemonte.

Il video trailer di “Langhe Monferrato Roero On Air” ha al centro due pilastri narrativi. Da un lato le “discipline” che vedremo in diretta nei giorni di “gara”: sport sferistici, cucina, enologia, ricerca di tartufi, mongolfiere. Dall’altro il paesaggio con piazze, monumenti, chiese e spazi aperti. Dalle colline di Barolo allo splendido castello di Roddi, dalla piazza di Alba ai boschi del Monferrato: questi sono solo alcuni degli scorci presenti all’interno del video girato dal filmmaker Andrea Sanna, scritto e prodotto dall’agenzia di content marketing LUZ.

I volti che si alternano sono quelli dei sommelier, degli chef, dei trifulau, dei giocatori di pallapugno e di tambass che saranno alcuni dei protagonisti delle cinque giornate di dirette. Immancabili le immagini dei cani da tartufo, simbolo di questa terra.

Il video vuole essere un piccolo assaggio di quello che dal 17 al 21 settembre accadrà nel territorio delle Langhe Monferrato Roero. Si pone l’obiettivo di raccontare in pochi secondi un territorio e le sue persone attraverso suoni, colori e tradizioni. Il sound design suggerisce un’atmosfera di attesa, tensione e preparazione agli eventi, i protagonisti si presentano in pose eroiche a braccia incrociate: fieri della propria “disciplina” e pronti a mettersi in gioco. Le location suggeriscono calma, serenità e la lentezza tipica di queste terre. I due elementi, che potrebbero sembrare contrastanti, in realtà si amalgamano in un’atmosfera di grande equilibrio e di grande naturalezza.

L’invito finale è rivolto a tutti, perché questa volta non sarà necessario essere fisicamente in Piemonte per godere di tutto questo: basterà collegarsi sul canale Facebook @visitLMR e assistere alla diretta streaming.

“Langhe Monferrato Roero On Air” vede la collaborazione di ENIT, l’Agenzia Nazionale del Turismo e la media partnership di Lonely Planet.

La direzione strategica e creativa è di Iabicus; Giovanni Boccia Artieri e Roberta Milano sono gli strategist: la produzione e il coordinamento sono della LUZ Content Agency; il copyright è di Andrea Sanna, Cristian Micheletti / LUZ e l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero è l’organizzatore.

I presentatori sono Carlo Pastore e Federica Lodi.