Al via il 5 ottobre la Settimana del Benessere Sessuale: sedute gratuite ad Asti e Castell’Alfero

Si rinnova l’annuale appuntamento promosso dalla FISS – Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica con l’iniziativa “Settimana del Benessere Sessuale”.

Dal 5 al 10 ottobre sarà possibile prenotare una seduta gratuita di consulenza sessuologica individuale o di coppia con Paola Scalco, psicologa specialista in Psicoterapia Cognitiva e Sessuologia Clinica, presso il Centro Medico Psicologico Kandel in via Cavour 56 ad Asti, o nello studio professionale di via Pastrone 5 a Castell’Alfero.

Inoltre, per chi fosse interessato al tema, dal 23 settembre al 23 ottobre saranno aperte le iscrizioni al corso di Sessuologia dell’UTEA – Università delle Tre Età di Asti, di cui è coordinatrice la dottoressa Scalco e che prevede 11 lezioni quindicinali, al venerdì dalle 17.30 alle 19, al Pomo Universitario di Asti.

Per informazioni e prenotazioni: 331 52 46 947 – email: paola.scalco@gmail.com