Al via i corsi all’Università della terza età di Roddi

Mercoledì 14 ottobre inizia un nuovo anno accademico dell’Università Popolare della Terza Età promossa dal Comune di Roddi e dall’Associazione culturale Arci Bra Uni-tre.

La popolazione over 60 è stata pesantemente colpita dal Covid-19: ne è stata la principale vittima e ha subito le forme più restrittive di isolamento sociale. Pertanto è diventato prioritario ripartire con tutte quelle attività sociali che li coinvolgono e li rendono protagonisti.

Per adeguarsi alle nuove norme sul distanziamento sociale previste per fronteggiare l’emergenza epidemiologica l’amministrazione comunale ha previsto un adeguato distanziamento riconfermando come sede delle lezioni la Bocciofila Roddese di via Nuova, 20 a Roddi

L’Università Popolare è aperta a tutti, senza limiti minimi o massimi di età, e non è necessario il possesso di alcun titolo di studio.

Il corso prevede un incontro la settimana il mercoledì dalle 15 alle 17 con un programma di lezioni ricchissimo e variegato per soddisfare gusti ed esigenze di tutti coloro che vogliono coltivare la propria cultura.

Dalle lingue alla cucina, dalla storia all’informatica: per gli studenti dai capelli bianchi, ma anche per i curiosi di ogni età desiderosi di ampliare le proprie conoscenze, l’offerta formativa è davvero sconfinata e i docenti, tutti volontari, sono molto affabili e qualificati: professori, insegnanti o professionisti.

Partecipare all’Uni-Tre è un invito a ricordare che si è giovani sempre, anche e soprattutto nell’età pensionabile perché è proprio in questo periodo che il maggior tempo libero permette di coltivare interessi lasciati prima da parte.

Ogni iscritto è libero di frequentare qualsiasi lezione, laboratorio o altre attività secondo i propri interessi e attitudini.

PROGRAMMA 2020/2021

OTTOBRE

Mercoledì 14 L’assassinio dei due fratelli Kennedy Docente: Virginio Bertolotti

Mercoledì 21 Feste paesane e balli a palchetto Docente: Margot

Mercoledì 28 Sulla nostra pelle Docente: Elisabetta Giussani

NOVEMBRE

Mercoledì 4 Testamenti e donazioni Docente: Fabrizio Giuggia

Mercoledì 11 Servizi al cittadino Docente: Beppe Messa Movimento consumatori

Mercoledì 18 Angeli o demoni? Tutto quello che non sapete sugli psicofarmaci Docente: Enrico Pessina

Mercoledì 25 I giochi di un tempo Docente: Roberta Olivero

DICEMBRE

Mercoledì 2 Viaggi di Overland Docente: Gianni Carnevale

Mercoledì 9 Colori e benessere Docente: Tiziana Musso

Mercoledì 16 Qualche nuova idea per il pranzo del Natale Docente: Pier Giorgio Gallina

GENNAIO

Mercoledì 13 Alimentazione e benessere Docente: Emanuela Cavalli

Mercoledì 20 Religione e fede Docente: Don Angelo Franco

Mercoledì 27 Allenamento della memoria Docente: Dario Bracco

FEBBRAIO

Mercoledì 3 Le novità per Roddi dall’amministrazione comunale Docente: Lorenzo Prioglio

Mercoledì 10 Corretti stili di vita Docente: Laura Marinaro

Mercoledì 17 Curima…curima…. Docente: Simona Colonna

Mercoledì 24 Storie di briganti delle Langhe e del Roero Docente: Cesare Mozzone

MARZO

Mercoledì 3 Medicina naturale Docente: Giorgio Oderda

Mercoledì 10 Riconoscere e cucinare le erbe spontanee Docente: Adriana Battaglino

Mercoledì 17 Nuove tecniche di conservazione degli alimenti Docente: Francesca Fioretto – Aslcn2

Mercoledì 24 Per un pugno di note Docente: Gruppo cameristico “Il risveglio”

Mercoledì 31 Il calendario rituale contadino Docente: Piercarlo Grimaldi

APRILE

Mercoledì 7 Profumo di pane Docente: Gianfranco Fagnola

Mercoledì 14 Come invecchiare bene rimanendo giovani dentro Docente: Elisa Salvano

Mercoledì 21 Problemi alla prostata Docente: Governa Mario

Per informazioni e pre-iscrizioni:

Comune di Roddi – 0173/615106

Giovanna Sandri – 333/2397207

Arci Bra Uni-tre – via Audisio,5 – Bra – Tel. 0172/431281 0172/245901

[Fonte articolo Cuneo24]