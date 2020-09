Al concorso The Best Model of Europe prestigioso riconoscimento per l’astigiana Renata Seliukaite

Arriva un altro prestigioso riconoscimento per Renata Seliukaite, lituana da anni residente a Portacomaro d’Asti, che in Spagna, a Barcellona, è stata eletta donna Over Lady più bella d’Europa.

Si sono infatti appena concluse le finali Internazionali della 8^ Edizione del concorso The Best Model of Europe 2020, presso il Guitart Gold Central Aqua Park Resort di Lloret De Mar (Barcelona), manifestazione organizzata dal patron Stagno e svoltasi nel massimo rispetto delle normative anti Covid-19 spagnole.

Come anticipato Renata Seliukaite si è imposta nella categoria Over Lady, durante la finale che ha premiato anche le categorie Kids, Teens, Models, Lady.

A rappresentare l’Italia era presente anche il giovane Alessandro Viola, 16 anni, che si è aggiudicato il 4° posto nella categoria Models, dove ha conquistato il titolo Internazionale lo spagnolo Oscar Fornells, 19 anni.