Al cinema Lumière questa settimana il film per famiglie “Balto e Togo – La Leggenda”

Questa settimana il cinema Lumière propone un bellissimo film per famiglie: BALTO E TOGO – LA LEGGENDA..

Basato sulla storia vera di Balto e Togo, i leggendari cani da slitta che viaggiarono per oltre 1000 km a temperature sotto zero per portare l’antitossina ai tanti bambini colpiti da un focolaio di difterite in un paesino dell’Alaska nel 1925.

A seguire il film di Mauro Mancini: NON ODIARE con Alessandro Gassmann, Sara Serraiocco, Luka Zunic. Un film drammatico di grande intensità dove si mescolano odio, amore, sensi di colpa e tutto insieme forma la vita.

Si ricorda che in sala si entra e si esce con la mascherina. La si può togliere arrivati al proprio posto. Si mantiene il distanziamento a meno di essere famigliari, Si consiglia di pagare con le carte per evitare i contanti e ci sono i distributori di gel per nettarsi le mani. Obbligo tracciabilità anti-Codi 19 lasciando cognome, nome e numero di telefono. Divieto di ingresso con temperatura superiore a 37,5°.

La programmazione del cinema Lumière di Asti:

MARTEDÌ 1 settembre – ore 21,15: VOLEVO NASCONDERMI

MERCOLEDÌ 2 settembre – ore 2,15: VOLEVO NASCONDERMI

GIOVEDÌ 3 settembre – ore 21,15. BALTO E TOGO – LA LEGGENDA diretto da Brian Presley

VENERDÌ 4 settembre – ore 21,15: BALTO E TOGO – LA LEGGENDA

SABATO 5 settembre – ore 19,15: BALTO E TOGO – LA LEGGENDA

21,30: BALTO E TOGO – LA LEGGENDA

DOMENICA 6 settembre – ore 17,00: BALTO E TOGO – LA LEGGENDA

19,15: BALTO E TOGO – LA LEGGENDA

21,30: BALTO E TOGO – LA LEGGENDA

LUNEDÌ 7 settembre: NON CI SONO PROIEZIONI. Quest’anno, normalmente, il giorno di riposo è Lunedì.

MARTEDÌ 8 settembre – ore 21,15: BALTO E TOGO – LA LEGGENDA

MERCOLEDÌ 9 settembre – ore 2,15: BALTO E TOGO – LA LEGGENDA

GIOVEDÌ 10 settembre – ore 21,15. NON ODIARE con Alessandro Gassmann, Sara Serraiocco e Luka Zunic – Regia: Mauro Mancini

Per informazioni: telefono 0141.413630 (segreteria telefonica – solo orari) – 333.5931921 (responsabile per informazioni o comunicazioni).

Pagina Facebook al nome Lumiere, sito: www.cinemalumiereasti.jimdo.com – mail: lumiereasti@gmail.com