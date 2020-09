Al Cinema Lumière di Asti continua la programmazione di “Non Odiare”

Al Cinema Lumière continua per questa settimana la programmazione del film di Mauro Mancini: “Non Odiare” con Alessandro Gassmann, Sara Serraiocco, Luka Zunic. Un film drammatico di grande intensità dove si mescolano odio, amore, sensi di colpa e tutto insieme forma la vita. Al festival di Venezia ha ottenuto moltissimi applausi e anche nella nostra sala è stato molto apprezzato dal pubblico già accorso numeroso al cinema di corso Dante 188.

Dalla prossima settimana (da giovedì 24 settembre) entra in programmazione “Il meglio deve ancora venire”. Regia di Alexandre de La Patellière, Matthieu Delaporte. Un film con Fabrice Luchini, Patrick Bruel, Zineb Triki, Pascale Arbillot, Marie Narbonne. Seguirà il film di apertura del Festival di Venezia: “Lacci”.

Ecco la programmazione del cinema Lumière di Asti:

MARTEDÌ 15 settembre – ore 21,15: NON ODIARE con Alessandro Gassmann, Sara Serraiocco e Luka Zunic – Regia: Mauro Mancini

MERCOLEDÌ 16 settembre – ore 2,15: NON ODIARE

GIOVEDÌ 17 settembre – ore 21,15. NON ODIARE

VENERDÌ 18 settembre – ore 21,15: NON ODIARE

SABATO 19 settembre – ore 19,15: NON ODIARE

21,30: NON ODIARE

DOMENICA 20 settembre – ore 17,00: NON ODIARE

19,15: NON ODIARE

21,30: NON ODIARE

LUNEDÌ 21 settembre: NON CI SONO PROIEZIONI. Quest’anno, normalmente, il giorno di riposo è Lunedì.

MARTEDÌ 22 settembre – ore 21,15: NON ODIARE

MERCOLEDÌ 23 settembre – ore 2,15: NON ODIARE

GIOVEDÌ 24 settembre ore 21,15: IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE

Per informazioni: telefono è 0141.413630 (segreteria telefonica – solo orari) – 333.5931921 (responsabile per informazioni o comunicazioni).

Pagina Facebook al nome Lumiere, sito: www.cinemalumiereasti.jimdo.com – mail: lumiereasti@gmail.com