Al Cinema Lumière arriva “Non odiare” con Alessandro Gassmann

Questa settimana entra in programmazione il film di Mauro Mancini: “Non odiare” con Alessandro Gassmann, Sara Serraiocco, Luka Zunic. Un film drammatico di grande intensità dove si mescolano odio, amore, sensi di colpa e tutto insieme forma la vita. Al festival di Venezia il film sta spopolando: il pubblico lo ha premiato con oltre ai 5 minuti di applausi.

La programmazione del cinema Lumière di Asti:

MARTEDÌ 8 settembre – ore 21,15: BALTO E TOGO – LA LEGGENDA

MERCOLEDÌ 9 settembre – ore 2,15: BALTO E TOGO – LA LEGGENDA

GIOVEDÌ 10 settembre – ore 21,15. NON ODIARE con Alessandro Gassmann, Sara Serraiocco e Luka Zunic – Regia: Mauro Mancini

VENERDÌ 11 settembre – ore 21,15: NON ODIARE

SABATO 12 settembre – ore 19,15: NON ODIARE – 21,30: NON ODIARE

DOMENICA 13 settembre – ore 17,00: NON ODIARE – 19,15: NON ODIARE – 21,30: NON ODIARE

LUNEDÌ 14 settembre: NON CI SONO PROIEZIONI. Quest’anno, normalmente, il giorno di riposo è Lunedì.

MARTEDÌ 15 settembre – ore 21,15: NON ODIARE

MERCOLEDÌ 16 settembre – ore 2,15: NON ODIARE

I recapiti del Cinema Lumière: telefono 0141.413630 (segreteria telefonica – solo orari) – 333.5931921 (responsabile per informazioni o comunicazioni). Pagina Facebook al nome Lumiere, sito: www.cinemalumiereasti.jimdo.com – mail: lumiereasti@gmail.com