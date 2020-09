Al Castello Reale di Govone la giornata di Art Site “Intimate places”

Art Site Fest fa tappa al Castello Reale di Govone, nella giornata di sabato 19 settembre con “Intimate places” ed una giornata dedicata all’arte.

Arti Site è una kermesse di mostre, performance, incontri e interventi d’arte site-specific che si svolge tra il 10 settembre e il 10 novembre 2020 in alcune residenze storiche e musei del Piemonte. Nato nel 2014, il Festival ha coinvolto, ad oggi, decine di autori, artisti, performer, attori, musicisti, ed è stato seguito da un pubblico di molte migliaia di persone. Il tema dell’edizione di quest’anno è Mending the World ed è legato al concetto di fragilità e della necessità di riparare le rotture che si verificano nella storia, nei legami sociali, nell’ambiente.

Oltre al Castello Reale di Govone, le altre sedi che ospitano questa edizione di Art Site Fest sono: Palazzina di Caccia di Stupinigi, Palazzo Biandrate – Museo Storico della Reale Mutua, Scuola Holden, Archivio di Stato di Torino, Palazzo Madama di Torino, Museo Garda di Ivrea.

Ecco il programma di sabato 19 settembre al Castello Reale di Govone con “Intimate places”. L’ingresso è fino ad esaurimento posti della capienza fissata.

Ore 10,30 Rassegna di videodanza

Contributi di: Peter Copek, Giacomo Corvaia, Lamberto Curtoni, Kyra Jean Green, Gustavo Gomez, Peter Matkaicsek, Beatrice Panero, Viola Pantano, Ana Van Tendelo, Fabrizio Varriale, Luca Scaduto, Davies Zambotti

Ore 12,30 Incontro “Vieni Vicino. La prossimità mdella danza”

Partecipano: Beatrice Panero, Viola Pantano, Lamberto Curtoni

Ore 17.00 ONE

Coreografia di Beatrice Panero, musiche composte ed eseguite da Lamberto Cartoni

Ore 18.00 Sale del Castello

Inaugurazione L’origine scomposta delle cose

progetto di Daniela Conte per il Castello Reale di Govone

Ore 18.30 Sale espositive

Inaugurazione Marianne Schmid, #iorestoacasa

Progetto ospite, in collaborazione con Creativamente Roero a cura di Patrizia Rossello

Inaugurazione Raja Khairallah Intimate Places

Art Site Fest è un progetto dell’Associazione Phanes con la direzione artistica di Domenico M. Papa, il supporto di Teca edizioni e la collaborazione di enti, aziende e associazioni presenti sul territorio piemontese quali: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Fondazione Ordine Mauriziano, Comune di Govone, Associazione Govone Residenza Reale, Fondazione Torino Musei, Reale Mutua, Lavazza, Scuola Holden. Il supporto, oltre che da alcuni sponsor, come nelle precedenti edizioni, è fornito da Fondazione CRT.