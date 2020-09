Al castello di Mango mostre, letture, libri e degustazioni

Il castello di Mango ospita, nel prossimo fine settimana, la bella mostra “Giocattoli e passatempi d’epoca”: un tuffo nei ricordi e nelle emozioni di un tempo a partire dal primo ‘900 fino agli anni ’60, ed anche l’esposizione fotografica “La notte narrata” curata da Serena Bosca.

Appuntamento quindi per sabato 3 e domenica 4 ottobre dalle ore 9.30 alle ore 19 e, proprio nella giornata domenicale, a partire dalle ore 16 si svolgeranno delle letture per bambini con i racconti di Nonna Marzia, a seguire la presentazione del libro “Emotions” di Virginia Bosca. Nel corso delle due giornate sarà possibile con la “Merenda della nonna” degustare i migliori vini delle cantine di Mango, in abbinamento con i sapori della tradizione di Langa.

L’evento è coordinato dall’associazione culturale Manganum, in collaborazione con le Pro Loco di Mango e di San Donato e con il Comune.