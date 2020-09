Aggredisce un agente e tenta di sottrargli la pistola nella stazione di Asti: arrestato dalla Polfer

Un ventiduenne nigeriano, senza fissa dimora ed irregolare sul territorio italiano, è stato arrestato dagli Agenti del Posto Polfer di Asti per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale; lo stesso è stato indagato anche per false attestazioni sull’identità personale.

Gli operatori della Polfer sono interventi a bordo di un treno, proveniente da Torino e diretto a Ventimiglia, per la presenza di un cittadino straniero, privo di biglietto e documenti, che stava creando problemi, in quanto molto agitato. Alla vista dei poliziotti il ragazzo è andato in escandescenze scalciando, spintonando gli operatori e colpendoli con diversi pugni, tanto da provocare anche lesioni ad uno di loro nel tentativo di sottrargli l’arma d’ordinanza.

Gli Agenti sono comunque riusciti a bloccarlo e, anche per consentire la prosecuzione del viaggio in condizioni di tranquillità, a condurlo negli uffici di polizia della stazione dove, l’uomo ha continuato con la sua condotta aggressiva e poco collaborativa. Eseguiti tutti gli accertamenti di rito sull’identità, lo straniero, con numerosi precedenti di polizia, è stato associato presso la casa circondariale di Asti.