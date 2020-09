In occasione della “Giornata Senza Auto”, organizzata dal Comune di Asti per domenica 27 settembre dalle 9 alle 19, la FIAB organizza una pedalata denominata “In Centro si può”, per sensibilizzare all’uso della bicicletta per muoversi nel centro città, che per l’occasione sarà chiusa al traffico.

La partenza è prevista da Piazza Roma alle 10, le prenotazioni sono obbligatorie telefonando al numero 335/5945493.