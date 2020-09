Ad Asti la mostra “Gigi Quaglia e di Annibale Bianchi. Il dialogo ritrovato”

Sabato 12 settembre 2020 alle ore 18 in Asti, presso la Fondazione Eugenio Guglielminetti (Palazzo Alfieri, corso Alfieri 375) sarà inaugurata la mostra “Gigi Quaglia ( 1915-2004) e Annibale C. Bianchi ( 1920-2013). Il dialogo ritrovato”. L’esposizione, a lungo progettata nei decenni Settanta-Ottanta dai due appartati pittori astigiani, non fu mai realizzata, sospesa nel tempo, per discrezione e connaturata riservatezza.

L’ideale dialogo dei due audaci sperimentatori di ricerche materiche e linguaggi informali è ora riproposto nelle sale della Fondazione Eugenio Guglielminetti dalla curatrice Marida Faussone in collaborazione con gli eredi dei due pittori astigiani. In efficace accostamento, le parallele esperienze creative degli artisti si snodano con naturalezza tra i trenta dipinti selezionati dagli anni Sessanta agli anni Duemila, conducendo il visitatore a ripercorrere le stagioni artistiche dei due protagonisti delle avanguardie pittoriche del Secondo Dopoguerra, tra sequenze visive e cromatiche coltivate con sobrietà e potenza espressiva.

La sala dedicata a Gigi Quaglia raccoglie quindici dipinti su tela o supporti lignei dal 1985 al 2004: emblematiche architetture timbriche ad olio, gesso, smalto di irrequieta astrazione espressionista. Alcuni complessi interventi ad affresco stratificano l’impasto materico in improvvise fenditure di luce e lacerazioni informali (1987-1990), mentre superfici spezzate e dai ritmi vorticanti dissolvono opposte tensioni nello spazio. Originali frammenti tessili con resine a collage (Panneggio in bianco, 2004; Qualcosa è rimasto, 2004) scandiscono in maturità la costante ricerca gestuale e plastica sulle materie del sommesso, quotidiano magistero nello studio di via San Martino, cuore antico del centro storico astigiano.

Dalle prime strutture geometriche a tecnica mista su carta si avvìa l’itinerario espositivo dedicato ad Annibale Carlo Bianchi. I suggestivi polimaterici di carte macerate a tempera (5 novembre,1961; Leona, 1962; Pinot, 1964; Chan, 1964), preludono alle grandi tavole a collage degli anni Settanta, d’intento cubista con libere sovrapposizioni di ritagli di giornali e di interventi pittorici (1995- 1997). Comunicazione e percezione di forme e colori, fino all’allusiva “Arte Postale”, legata nel decennio Duemila alla tradizione musicale argentina, rivelano la profonda sensibilità estetica di una personalità còlta, studiosa dell’evoluzione iconica e visiva del mondo contemporaneo.

La mostra sarà visitabile fino al 31 ottobre 2020 con il seguente orario: venerdì, sabato e domenica 16-18.

Info e contatti: fond.eugenioguglielminetti@gmail.com; www.comune.asti.it

Nota biografica di GIGI QUAGLIA ( Asti 1915-2004)

Allievo di Anacleto Laretto e dello scultore Antonio Rossetto, Gigi Quaglia conseguì riconoscimenti in ambito figurativo realista alla Mostra d’Arte Astigiana (1937), al Premio Torino (1947), al Premio “V. Alfieri” ad Asti (1949, 1959), al Premio Città di Alessandria (1949) al Circolo Culturale “La Giostra”( 1951), alla Quadriennale di Torino ( 1955). Perseguendo linguaggi espressionisti e d’astrazione, realizzò cicli pittorici di “macchine” (VIII° Premio Nazionale Suzzara, 1955), di “combustioni” (Premio Nazionale di Pittura “Golfo della Spezia”, 1956; V° Premio Nazionale di Pittura “Bergamo”, 1959). Con “Natura morta marrone” conseguì il Premio “Città di Asti” nel 1962, quindi espose al Premio Tassito (1966), Premio Nazionale Grafica “San Michele” di Genova (1974), XII° Quadriennale di Torino (1974), Premio Nazionale Mestre (1977), “Artisti d’Italia a Parigi” (1979). Dedicò pannelli graffiti e trittici informali contro la violenza dei conflitti mondiali e l’inquinamento ecologico contemporaneo. I cicli “affreschi” e “impronte” del decennio Ottanta testimoniano la costante sperimentazione gestuale sul magma cromatico(Società Promotrice Belle Arti,Torino 1987a cura di A. Mistrangelo). Tra le numerose mostre personali si annoverano Asti, Torino, Rovereto, Brescia, Bologna e la mostra antologica a Palazzo Mazzetti di Frinco, Asti 2001 con saggi critici, tra gli altri, di Marziano Bernardi, Giorgio Borio, Vittorio Bottino, Luigi Carluccio, Angelo Dragone. Furono allestite mostre postume, presso la Sala Comentina, Asti 2006; Castello di Portovenere, 2006; Palazzo Alfieri, Fondazione Eugenio Guglielminetti, Asti 2010 e 2015 ( in occasione del centenario).

Nota biografica di Annibale Carlo Bianchi ( Asti 1920- 2013)

Dal 1965 al 1969 Annibale Carlo Bianchi condusse ricerche espressioniste nello studio-laboratorio presso l’Antica Certosa di Valmanera, sede dell’Arazzeria diretta da Corrado Cagli ed in seguito da Ugo Scassa, accanto all’atelier di Valerio Miroglio. Partecipò al Premio Nazionale “ V. Alfieri” nel 1959, alle rassegne del “Gruppo Tangenze” ad Asti ed a Casale Monferrato (1962). Intrecciò amicizia ed esperienze materiche con Pinot Gallizio (1964 Asti, Mostra “ Pittori di Alba, Savona, Casale, Asti”). Frequentando l’ambiente culturale torinese, sollecitato dai commenti critici di Lucio Cabutti, Luigi Carluccio, Raffaele De Grada, Angelo Dragone, Paolo Fossati, Renzo Guasco, Aldo Passoni, Silvia Taricco, espose in mostre personali (1971 Torino, Galleria Triade; 1972 Milano, Galleria Il Giorno; 1973 Trento, Galleria 2 Effe; 1976 Torino, Spazio Campobase; 1976 Torino, Spazio Casa –diario) ed in rassegne (1966 Premio Città di Pordenone; 1970-1971-1972 Torino, Società Promotrice Belle Arti; 1970 Milano, Arte Moderna; 1971-1972 Chieri, “Navetta d’Oro”;1975“Torino Duemila”). Soggiornò in Francia, Spagna e Stati Uniti: attratto dalle tendenze visive contemporanee, concepì originali creazioni di “mail art” (Mentone, IX Biennale Internazionale;1979 Parigi, 1° Festival International de la Carte Postale d’Avant-garde; 1981 Roma, Museo del Folclore; 1981 San Paolo del Brasile; 1983- 2002 Parigi Neudin, Annuaire mondial della carte postal; 1984 Osaka; 1986-88 Tolone; 1987 Rapid City S. Dakota Usa, Dahl Fine Arts Center; 1987 Salon de Provence; 1989 Isbergues, Maison des Associations, Mail Art; 1996 Ancona, Belvedere Ostrense, Museo Internazionale dell’Immagine Postale; 2005 Vieux Thann, Atelier Ergon). In seguito all’ingente donazione degli eredi, nel 2016 fu allestita la prima mostra postuma in Asti, presso la Fondazione Eugenio Guglielminetti ed edita la monografia “Annibale C. Bianchi ( 1921-2013). Codici cromatici. Donazione Eredi Bianchi Malandrone” vol. n. 16, Collana Fondazione Eugenio Guglielminetti, a cura di M. Faussone, pp. 60 con tavole a colori e bibliografia).