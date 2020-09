Ad Asti la cerimonia di consegna dei buoni libro degli EBT Terziario e Turismo di Asti

Si è tenuta questa mattina, lunedì 28 settembre, nella sala consiliare della Provincia di Asti la cerimonia di consegna dei buoni-libro attribuiti dall’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario Asti (EBT Terziario) e dall’Ente Bilaterale Territoriale del

Turismo Asti (EBT Turismo).

Si tratta degli enti rappresentati per la parte datoriale dalla Confcommercio di Asti e dalle organizzazioni sindacali di categoria di Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL.

L’iniziativa ha visto l’attribuzione di un totale complessivo di 106 buoni: 29 da 200 euro per la scuola media inferiore, 58 da 250 euro per la scuola media superiore e 19 da 500 euro per l’università, per un importo totale di 29.800 euro.