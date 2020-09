A San Martino Alfieri un pomeriggio “Per dire NO alla violenza sulle donne”

Il Comune di San Martino Alfieri, insieme all’Associazione Culturale “Per San Martino” e la Biblioteca Civica, organizzano per domenica 13 settembre 2020 in Piazza Cav. Sebastiano Ruella (in caso di maltempo presso il salone della Confraternita) l’evento “Per dire NO alla violenza sulle donne”.

Programma:

Ore 16.30 – Inaugurazione “PANCHINA ROSSA contro la violenza sulle donne”

Ore 17.00 — Incontro “… e per dire NO alla violenza sulle donne” interverranno: Simona Franzino, Referente Amnesty International – Asti, Davide Arri – Avvocato, Elisa Chechile – Referente del Centro Antiviolenza, “L’Orecchio di Venere”- Asti Carmela Bruscella – Autrice del libro “La donna senza rossetto”

Ore 17.00 — “Diritti in cammino” laboratorio di lettura per bambini e ragazzi, realizzato da Amnesty International.

Ingresso libero.