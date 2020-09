A San Damiano d’Asti festeggiati i cento anni di Angela Perosino

Questa mattina presso la casa di riposo Pescarmona ed Rsa di San Damiano d’Asti è stato festeggiato il centenario della sandamianese signora Angela Perosino nata ad aprile del 1920, festa rimandata di qualche mese a causa dell’emergenza covid.

Presente il Sindaco Davide Migliasso, il Presidente della provincia Paolo Lanfranco, la Presidente della fondazione Elvio Pescarmona, Eliana Gai, la vice presidente della fondazione Elvio Pescarmona, Teresa Migliasso, il segretario Carlo Carena, il personale ed i responsabili della struttura. Presenti anche le due figlie con i rispettivi mariti. Festeggiamento svolto nel pieno rispetto delle prescrizioni previste.

La signora Angela è molto lucida e cosciente ed è rimasta molto contenta della cerimonia. Vedova da molti anni, abitava da sola fino a pochi mesi fa nel suo appartamento in Via Garibaldi a San Damiano. Per la centanaria l’omaggio floreale da parte dell’amministrazione comunale.

Presente in struttura una sandamianese del Rondò prossima ai 106 anni che verrà festeggiata il 27 dicembre.

“Tutti gli ospiti e pazienti della casa di riposo di San Damiano sono monitorati ed assistiti in modo eccelso, sottolinea il Sindaco, merito della direzione sanitaria e del personale preposto.

Numerosi gli interventi eseguiti anche sulla struttura che risulta molto accogliente ed in ottimo stato e dotato di strumentazioni varie, grazie anche all’intervento attento e puntuale del cda della fondazione.”