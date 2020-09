A San Damiano d’Asti consegnata la costituzione ai neodiciottenni e inaugurato il monumento all’Alpino

E’ stato un intenso e lungo weekend di eventi quello appena trascorso a San Damiano d’Asti.

Oltre alla tre giorni della festa della birra, infatti, ci sono stati altri importanti momenti che hanno visto protagonisti i neodiciottenni.

L’evento che ha aperto il lungo fine settimana, infatti, è stata la consegna della costituzione a tutti i nati nel 2002 di San Damiano d’Asti da parte dell’amministrazione comunale, cerimonia che si è tenuta presso il Foro Boario nel massimo rispetto delle normative vigenti anticovid. Sono stati davvero tanti i neo maggiorenni che hanno risposto presente all’iniziativa promossa dal Comune.

Domenica mattina i ragazzi della leva 2002 sono stati nuovamente coinvolti in altri due importanti momenti: prima l’onore ai caduti davanti al monumento in piazza Libertà alla presenza delle autorità locali e poi subito dopo l’inaugurazione del nuovo monumento all’alpino in piazza 1275 con la presenza della banda municipale e del gruppo alpini di San Damiano d’Asti. La nuova statua dell’alpino è stata realizzata e donata dal maestro Giovanni Artusio, compianto maestro della banda di San Damiano d’Asti.