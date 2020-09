A San Damiano d’Asti appuntamento con “Angoli d’Ascolto”, l’iniziativa promossa dall’Ecomuseo Basso Monferrato Astigiano

L’azione “Angoli d’Ascolto” promossa dall’Ecomuseo Basso Monferrato Astigiano con il patrocinio della Provincia di Asti, ha acceso l’interesse e la partecipazione attiva del Comune di San Damiano e della Fondazione Elvio Pescarmona.

E’ parte di un progetto più ampio, che è stato pensato e progettato durante il lockdown e attuato da giugno, che raccoglie e rielabora artisticamente e in forma video le testimonianze di chi vive nel territorio dell’Ecomuseo Basso Monferrato Astigiano; è realizzato con la Rete Ecomusei Piemonte e il Laboratorio Ecomusei.

La Fondazione Elvio Pescarmona accoglierà gli artisti dell’Archivio Teatralità Popolare / casa degli alfieri (Asti) e del Faber Teater (Chivasso) nel pomeriggio di venerdì 11 settembre.

Dice il Presidente Dott.ssa Eliana Gai: “Il progetto cui abbiamo deciso di aderire con entusiasmo è coerente con le iniziative già poste in atto all’interno della RSA all’indomani del lockdown. Nel rispetto dei protocolli di sicurezza per gli ospiti, il Consiglio ritiene che il concetto di salute e benessere passi anche per la cura della dimensione umana e relazionale dell’individuo. L’isolamento prolungato, l’impossibilità di vedere i famigliari se non tramite ausili tecnologici, ha prodotto negli anziani conseguenze emotive non trascurabili. E’ il momento di rompere l’isolamento, di gettare ponti verso il mondo esterno, di creare occasioni in cui ciascuno, da dentro e da fuori, possa tornare ad esprimere le proprie emozioni ed a condividere momenti significativi. “Angoli d’Ascolto” crea una situazione in cui l’espressione libera di sé viene valorizzata dagli artisti che conducono l’attività, coadiuvati dal personale interno. Abbiamo gli spazi adatti e tutte le condizioni che permettono di condurre in assoluta sicurezza la videoregistrazione, e pensiamo che l’adesione sarà gradita dagli ospiti. Anche il personale della RSA, colonna imprescindibile di tutte le attività e della quotidianità di questa grande famiglia, sarà coinvolto.”

Commenta il sindaco Davide Migliasso: “Abbiamo accolto con grande piacere e convinzione, il progetto e la proposta culturale dell’Ecomuseo di fare memoria, attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini, in tutte le sue diverse fasce di età, di una situazione e contesto completamenti nuovi in cui tutti ci siamo trovati coinvolti e lo siamo ancora e non sapremo fino a quando. Un segno indelebile nella storia di vita di ciascuno di noi. Mi ricorderò per tutta la vita di questa emergenza sanitaria, ancora di più rafforzato dal fatto che mi sono trovato in prima persona a gestirla nel mio comune in veste di sindaco e quindi di responsabile della salute pubblica dei miei concittadini.”

“Angoli d’Ascolto” coinvolgerà, nella mattinata di venerdì 11 settembre, anche la cittadinanza, con ritrovo in Municipio.

Si tratta di un’iniziativa culturale aperta a tutti, un’occasione creata per ritrovarsi finalmente insieme, farsi conoscere, chiacchierare tra e con amici.

L’argomento della conversazione sarà questo: “Vuoi raccontarmi il lockdown visto attraverso i tuoi occhi? Vorresti condividere qualcosa che hai vissuto in questi ultimi mesi e che per te è stato importante? Hai un sassolino nella scarpa? Hai un messaggio per qualcuno? Vuoi mostrarmi qualcosa che ti è caro? Vuoi dirmi come sei stato e come stai, oggi, come ti senti? Ti regalo 10 minuti. Io ti ascolto.”

I luoghi verranno allestiti in sicurezza in base alle normative di accoglienza del pubblico per incontri dal vivo.