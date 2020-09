A Quarto d’Asti si gioca a carte con la felicità, con Tall Talk e lo scrittore Massimo Tallone

Bastano gesti semplici per essere felici.

Domenica 27 settembre alla Tenuta “Il Capitolo” (Casa Bonaccorsi) a Quarto d’Asti, la felicità sarà il tema del terzo appuntamento Tall Talk + Brunch agricolo, un format originale che unisce carte letterarie e carte dei vini, gestito da Sistema Monferrato con la formula “voucher servizi” della Regione Piemonte.

“Tall Talk”, nato dalla collaborazione tra Massimo Tallone e Liana Pastorin, propone una lettura semiseria della vita attraverso l’aiuto di carte da gioco ‘parlanti’ per bocca dei protagonisti di famosi romanzi. Il gioco usa un mazzo speciale che abbina le carte dei fanti di cuori, quadri, fiori e picche (con il profilo di Tallone) alle faccende d’amore, di denaro, di felicità e di mutamento affrontate e condivise con gli spettatori in quattro appuntamenti in quattro località differenti, all’ora del brunch, accompagnati da un vino locale.

Domenica il seme delle carte da gioco sarà Fiori, il tema la felicità e il vino il Ruchè del Monferrato. Il Capitolo mette a disposizione gli spazi all’aperto dove sarà possibile assistere allo spettacolo, consumare il brunch a base di prodotti presi dall’orto e dal frutteto della Tenuta e fare una visita esclusiva alla (vera) statua di San Secondo, che Arnaldo Maggiora Vergano, trisavolo dell’ultima generazione dei Bonaccorsi, trasferì intorno al 1919 dallo studio in Asti del padre notaio – che la salvò dalla discarica ai tempi della ristrutturazione della facciata della Collegiata.

Le parole chiave tratte dai testi di Melville e Steinbeck, Erasmo da Rotterdam e Dante, Joseph Roth e Karen Blixen, Chatwin e Dumas, offriranno a ciascuno l’interpretazione del proprio rapporto con la felicità, che sia schietta come una risata, progettuale come la conoscenza, raffinata come la vendetta, così come l’hanno vissuta i personaggi dei classici della letteratura.

Prenotazione obbligatoria: 50euro per 2 persone con il voucher servizi della Regione Piemonte gestiti da

info@sistemamonferrato.it

Il prossimo appuntamento con Tall Talk + Brunch agricolo sarà il 4 ottobre alle 11 al Castello di Casale Monferrato.

Tema sarà il Mutamento, carta da gioco il Jack di Picche, carta del vino il Grignolino del Monferrato Casalese. Brunch a cura dell’Enoteca Regionale del Monferrato.

MASSIMO TALLONE

Massimo Tallone, conosciuto per il saggio “A bottega dal maestro di cazzeggio”, per i gialli e i noir legati alla città di Torino, vanta un gran numero di successi editoriali a cui si sono recentemente aggiunti il romanzo “Non mi toccare” (sulle fobìe) e l’istant book “Fenomenologia del corridoio”, saggio umoristico nato durante il lockdown.

Ma è a “Bartleby mi ha salvato la vita” (ed. Buendia Books) che Tallone, con la sua ironia e capacità oratoria, farà ricorso per innescare quella chimica tra i classici e il pubblico, offrendo, attraverso le carte di “Tall Talk”, interpretazioni inaspettate alle situazioni in corso e future, per goderne maggiormente, per trovarne una cura o per uscirne con onore. “La sfera di cristallo per scorgere il futuro esiste, è a disposizione di tutti, ed è nella letteratura” ha scritto Massimo Tallone.

LIANA PASTORIN

Liana Pastorin ama far giocare le persone, restituire consapevolezza, rinvigorire l’orgoglio e ricreare il senso di comunità. Per la Regione Piemonte ha realizzato e condotto le prime quattro edizioni di “Dopo l’UNESCO, agisco!” nei Comuni inseriti nei “Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato” 50° sito nella Lista Mondiale del Patrimonio Unesco.