A Montechiaro d’Asti inaugurata la sede degli Alpini

A Montechiaro d’Asti è stata inaugurata la sede della locale sezioni Alpini.

Alla cerimonia del taglio del nastro, avvenuta domenica scorsa, da parte della madrina alpina Caterina Perotti, con il vice presidente provinciale di Asti Massimo Lavagnino, dal sindaco di Montechiaro Paolo Luzi e dal capogruppo Luigi Grandi, erano presenti anche il comandante della stazione dei carabinieri di Montechiaro, Alfredo Lopardo, il presidente della Croce Verde sezione di Montechiaro, Sergio Cortese, del rettore del comitato palio Renzo Rebaudengo e dal consigliere provinciale Luigi Penna, delegato della zona 1 di Asti.

Il vessillo della sezione di Asti era portato dall’alfiere Torchio, seguiti dai capigruppo con i gagliardetti della sezione di Asti, zona 1.

Dopo un momento commemorativo presso il monumento dei caduti di tutte le guerre con la deposizione di un mazzo di fiori, portato dalla madrina Caterina Perotti, il corteo è ritornato presso la sede per il taglio del nastro, sorretto da due splendide ragazze del comitato palio, che ha dato una nota di colore biancazzurro nei colori del Comune all’evento.

Nel suo discorso, il capogruppo Luigi Grandi, dopo aver ricordato la storia del sodalizio, dalla fondazione avvenuta dal 1933 per opera del notaio Vittorio Origlia, e i vari capogruppi che hanno reso grande il sodalizio in questi anni, si è soffermato sulla validità di questo avamposto di socialità per valorizzare l’amicizia, la solidarietà, amore nel ricordo dei nostri padri, gloriosi protagonisti in guerra ed in pace, un sogno, oggi divenuto realtà, con la capacità di produrre nuove idee e conoscenze per riuscire a stare al passo con i tempi che la nostra società e solidarietà esige.

Un signorile rinfresco, offerto dal capogruppo, ha chiuso una mattinata che rimarrà negli annali della storia del gruppo alpini di Montechiaro.