A Mombercelli e Belveglio due serate informative sul Progetto del Fiume Tiglione

Domani, giovedì 3 settembre, e martedì prossimo, 8 settembre, sono in programma due serate informative sul Progetto del Fiume Tiglione che si terranno rispettivamente a Mombercelli e a Belveglio.

Le serate sono aperte a tutti e sono rivolte specialmente ai conduttori e proprietari dei terreni confinanti al Torrente Tiglione. Saranno presenti gli amministratori dei Comuni di Belveglio, Mombercelli e Vinchio, i tecnici provinciali e regionali che illustreranno il progetto.

Domani, giovedì 3 settembre, a Mombercelli l’incontro è alle 18,30 e si terrà presso il Salone consiliare del Comune, martedì 8 settembre a Belveglio l’incontro è in programma alle 20,30 presso il salone polivalente in via XX Settembre 1 (sotto è possibile scaricare la locandina)

Locandina_Tiglione_Mombercelli-Belveglio

Come spiegato nella locandina delle due serate “A seguito dell’accertamento della presenza di contaminanti nel torrente Tiglione, la Commissione Europea ha avviato una Procedura di Infrazione. Al fine di rientrare in una situazione di normalità la Regione Piemonte ha finanziato un progetto di riqualificazione fluviale, che prevede l’eliminazione degli esemplari morti e/o poco cresciuti della vegetazione e la realizzazione di FASCE TAMPONE per il mantenimento delle sponde e per evitare il ruscellamento degli inquinanti nel corpo idrico. Si tratta di aree ricoperte da vegetazione erbacea, arbustiva e arborea permanente adiacenti ai corpi idrici.

L’obiettivo perseguito dal progetto è quello di portare il torrente Tiglione, per quanto riguarda lo stato ecologico, dal livello sufficiente a buono entro il 2021.”

Un progetto che richiede la collaborazione dei proprietari dei terreni: “Per la realizzazione del progetto e per la sua conservazione nel tempo, è necessaria la collaborazione di tutti i proprietari e/o conduttori dei terreni interessati. Si richiede pertanto la disponibilità a garantire il transito lungo una fascia in entrambe i lati del Tiglione e la disponibilità, da parte dei proprietari, ad effettuare gli sfalci ed eventuali altri interventi necessari a mantenere nel tempo l’efficacia delle fasce tampone.

In ogni caso, si prevede un confronto con i possessori dei terreni confinanti con il corpo idrico per tenere conto anche delle loro esigenze, in particolare per quanto riguarda le specie arbustive-arboree da impiantare. I lavori saranno eseguiti nell’autunno 2020 e nella primavera 2021.”

Per informazioni rivolgersi al proprio Comune o alla Provincia di Asti (0141 -433.273)