A Moasca inaugurata la vendemmia turistica

Il segretario regionale del PD Paolo Furia ha inaugurato questo week end la vendemmia turistica a Moasca.

Una visita informale presso l’azienda agricola del sindaco Andrea Ghignone. I vignaioli d’eccezione hanno trascorso l’intera giornata nei vigneti e successivamente nella cantina sociale Barbera dei Sei Castelli, di cui Ghignone è presidente. Il segretario ha potuto toccare con mano le attività di raccolta dei grappoli e l’inizio della vinificazione. Un momento di interesse culturale è stato anche il pranzo della vendemmia, coi sapori dei piatti locali.

I vignaioli storici hanno aperto le loro porte e i loro vigneti per far partecipare le persone alla vendemmia, in una giornata di condivisione e scoperta, ritornando parzialmente agli anni passati, in cui per la vendemmia le cascine si riempivano di amici e di conoscenti pronti ad aiutare con forbicioni e ceste in mano.