A Canelli si lavora per garantire la ripartenza della scuole con tutti in presenza

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Comune di Canelli.

Il Sindaco Paolo Lanzavecchia unitamente all’Assessore all’Istruzione Raffaella Basso comunicano che stante l’approssimarsi dell’inizio dell’anno scolastico 2020 / 2021 il Comune di Canelli sta ultimando alcuni interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, a seguito dell’ottenimento dei seguenti contributi:

– Istituto Comprensivo di Piazza della Repubblica: intervento di rinforzo strutturale dei solai per un importo complessivo di progetto di € 140.910,00

– Scuola dell’Infanzia “C.A. dalla Chiesa”: interventi di adeguamento antincendio finalizzati all’ottenimento della relativa certificazione per un importo complessivo di progetto di € 50.000,00

– Scuola primaria “Umberto Bosca”: intervento di manutenzione straordinaria dei serramenti per un importo complessivo di € 20.000,00

Inoltre a seguito dell’ottenimento di finanziamenti statali e regionali sono in fase di progettazione i seguenti interventi:

– Istituto Comprensivo di Piazza della Repubblica: esecuzione di indagini e verifiche su solai e controsoffitti nonché intervento straordinario di adeguamento alla normativa antincendio per un importo complessivo di € 80.000,00

– Scuola dell’Infanzia “C.A. dalla Chiesa”: intervento straordinario di adeguamento alla normativa antincendio per un importo complessivo di € 70.000,00

Per quanto riguarda l’adeguamento di spazi e aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19, la Giunta Comunale ha deliberato di utilizzare il contributo di € 40.000,00 per l’acquisto di 120 banchi con relative sedie, 10 lavagne quadrettate, 6 monitor interattivi, estensione del Wi-Fi e interventi di muratura per adeguamento degli spazi.

Fondamentale è stato per l’Amministrazione consentire il rientro in presenza di tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria: precisamente verrà utilizzato lo stabile di via G.B. Giuliani per collocare gli alunni di 4° e 5° elementare dell’Istituto Comprensivo.

Il rientro in presenza di tutti gli alunni ovviamente comporterà modifiche provvisorie dell’orario scolastico, al fine di evitare assembramenti in entrata e in uscita. Il disagio alle famiglie provocato dalla modifica degli orari verrà meno non appena terminerà l’emergenza sanitaria.

Rimarranno attivi il servizio mensa ed il trasporto scolastico.