Alba: da domani sarà attivo il sistema di allarme anti allagamento per il sottopasso di corso Cillario

Un sistema di segnalazione che avvisa in caso di allagamento ed attiva il divieto di transito per autoveicoli e persone è stato installato dall’Amministrazione comunale di Alba nel sottopasso di corso Piera Cillario.

Sul corso, da sempre c’è un problema di scarico delle acque piovane, quando il livello del fiume Tanaro si alza oltre un certo limite. Finora la strada è stata chiusa al traffico attraverso le classiche transenne. Dal 4 settembre, l’impianto di segnalazione ottica di allarme indicherà agli autoveicoli provenienti da corso Torino o da via Ognissanti e via Vivaro la non transitabilità del sottopasso, in caso di allagamento.

Per la realizzazione del sistema è stato installato un impianto di segnalazione ottica lampeggiante costituito da pannelli luminosi di pre segnalazione collocati sui lati delle corsie di marcia a circa 60 metri dall’ingresso del sottopasso.

Il quadro di comando e protezione impianto è stato sistemato in posizione strategica e al riparo da possibili formazioni di accumulo acqua o detriti, in caso di maltempo.

La centralina di controllo è dotata di gruppo di continuità che garantisce il servizio per almeno due ore e mezza in caso di black out dell’alimentazione elettrica. Il sistema è gestito e controllato tramite GSM/GPRS dalla piattaforma WEB Controller.

Spesa complessiva dell’impianto: 25 mila euro.