“Volontariato in panchina”: martedì il sorteggio tra le associazioni aderenti all’iniziativa

Martedì 11 agosto alle 11 nella sala riunioni della Banca del Dono si svolgerà l’assegnazione a sorteggio delle panchine del centro storico a favore delle 36 associazioni che hanno aderito all’iniziativa “Volontariato in panchina” promossa dal Comune in collaborazione con la Fondazione CRAT, il CSVAA e la Banca del Dono.

Il sorteggio si svolgerà alla presenza del dirigente alle Politiche Sociali Roberto Giolito, del presidente del CSVAA Piero Baldovino e del coordinatore del progetto Gilberto Berlinghieri.

Delle 36 associazioni che hanno aderito 3 hanno indicato le panchine da rigenerare fuori dal progetto iniziale e precisamente una nella zona di San Rocco, una a San Martino e altre presso la scuola Rio Crosio.

Il progetto prevede la sistemazione di 17 panchine in piazza San Secondo, 5 in via Gobetti, 8 in piazza Statuto, 1 in via Garibaldi e 2 in corso Alfieri.

Soddisfazione per il successo dell’iniziativa è stata espressa dal sindaco Maurizio Rasero e dalle assessore Mariangela Cotto, Stefania Morra ed Elisa Pietragalla che sostengono la possibilità di offrire ai propri cittadini opportunità di azione per presentare progetti di rigenerazione e cura dei beni comuni come un ponte di collegamento tra pubblico e privato.

Per ora già due richieste in zone diverse della città sono state presentate per il ripristino di panchine.