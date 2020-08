“Volontariato in panchina”: con il sorteggio assegnate alle associazioni le panchine del Centro storico

Questa mattina, martedì 11 agosto, presso la sala riunioni della “Banca del Dono” si è svolta l’assegnazione a sorteggio delle panchine del centro storico,fase necessaria per procedere alla preparazione dell’iniziativa “Volontariato in panchina” che si svolgerà giovedì 27 agosto alle ore 9.00 in Piazza San secondo.

Il sorteggio si è svolto alla presenza del Dirigente dei Servizi Sociale Roberto Giolito, il Presidente del Centro Servizi Volontariato Asti Alessandria piero Baldovino, il Responsabile del Servizio Operativo LL.PP. e coordinatore dell’iniziativa Gilberto Berlinghieri , una rappresentante dell’associazione “ Dono del Volo” Paola Imarisio, e due istruttori amministrativi del Comune che hanno svolto mansione di segreteria.

Le associazioni che hanno aderito all’iniziativa sono 36 ma solo 33 sono state sorteggiate per l’assegnazione delle panchine delle zone P.zza s.Secondo, P.zza Statuto, Via Gobetti, Via Garibaldi e C.so Alfieri, in quanto 3 hanno indicato le panchine da rigenerare fuori dal progetto iniziale e precisamente nelle zone di S. Rocco, S. Martino e presso la scuola Rio Crosio.

Qui di seguito l’elenco delle Associazioni con il numero di panchina che segue l’ordine di estrazione:

ADA (n°22 – P.zza S.Secondo);

AISLA (n° 23- Via Gobetti);

AISM (n°14- P.zza S. Secondo);

Ass. ALZHEIMER-ASTI (n°12- P.zza S. Secondo);

AMICI CARI (n°4- Via Gobetti);

AMNESTY-ASTI (n° 25- V.Garibaldi);

ANA AT (n°20-P.zza S. Secondo);

ANFASS-ASTI (N°29- P.zza Statuto);

ANITA E I SUOI FRATELLI (n°23- P.zza S. Secondo);

ANTEAS-ASTI (n° 27- P.zza Statuto);

ASIAP (n° 1 C.so Alfieri);

ASSOALBANIA (n°30-P.zza Statuto);

ASS. CULTURALE AMICI DELLA LUCANIA-ASTI (n°18-P.zza San Secondo);

AUSER (n°17-P.zza S. Secondo);

AZA (n°13-P.zza S. Secondo);

CENTRO DIURNO SANTO SPIRITO (n°28-P.zza Statuto);

CLUB INNER WHEEL DI ASTI (n°2- C.so Alfieri);

CON TE (n°15-P.zza S. Secondo);

CROCE ROSSA-ASTI (n°24 P.zza S.Secondo);

CROCE VERDE-ASTI (n°16-P.zza S.Secondo);

GSH PEGASO (n°19-P.zza S.Secondo);

IL DONO DEL VOLO (n°11-P.zza S.Secondo);

INSIEME AL MARGINE (n° 8- P.zza S. Secondo);

INTERCULTURA (n°9-P.zza S. Secondo);

L’ARTE DEL SORRISO VIP (n°26-P.zza Statuto);

LILT (n°21-P.zza S.Secondo);

LIONS CLUB STORICI, ARTISTI E PRESEPISTI (n°7- Via Gobetti);

MANI COLORATE (n°31-P.zza Statuto);

PROGEO (n°5-Via Gobetti);

SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI (n°32-P.zza Statuto);

U.I.C.I.-ASTI (n°10-P.zza S. Secondo);

UNICEF COMITATO DI ASTI (n°6-Via Gobetti);

UTEA (n°33- P.zza Statuto).

Si è ritenuto opportuno, al fine di dare evidenza pubblica all’intervento del Volontariato impegnato in un progetto al servizio della Città e dei cittadini, prevedere l’applicazione, sulle panchine ripristinate, di una targa con tanto di aforisma sul volontariato, nome e logo dell’associazione.

Con l’intento di attivare futuri percorsi di Amministrazione condivisa, il Sindaco Maurizio Rasero e l’Assessore alle Politiche Sociali Mariangela Cotto, dichiarano che la numerosa adesione all’iniziativa “ Volontariato in panchina”, dimostra il desiderio e la necessità di proporre ai cittadini strumenti con cui attivarsi sentendosi parte del proprio territorio riconoscendogli un “ruolo di cura” nei confronti dei beni comuni.